François Hollande, infidèle? Il aurait trompé Julie Gayet avec une danseuse, on vous dit tout

Selon plusieurs révélations, l’ancien président de la République François Hollande aurait une liaison avec une danseuse. Dès lors, la question de son couple formé avec Julie Gayet se pose. Car depuis quelques jours, la rumeur circule à Paris. François Hollande aurait été aperçu à de nombreuses reprises au bras de l’une des danseuses de l’opéra Garnier. Alors, s’agit-il véritablement d’une nouvelle idylle pour l’ancien chef d’État ?

François Hollande, un homme qui aime les femmes

Une nouvelle aventure révélée dans la presse

Depuis plusieurs décennies, l’homme politique François Hollande fait partie de la vie des Français. Mais sa notoriété est devenue immense après son accession à la plus haute fonction de l’État. En couple durant de nombreuses années avec Ségolène Royal, leur union n’a malheureusement pas survécu. Finalement, c’est au bras de Valérie Trierweiler que François Hollande s’est installé au Palais de L’Élysée. Même s’il n’était pas marié officiellement, la compagne du président était donc de fait la première dame de France.

Pourtant, un événement va révéler qu’en coulisse le couple connaît des problèmes. Beaucoup se rappellent d’ailleurs de l’incident du scooter ! Cette histoire avait fait la une des médias. En effet, François Hollande avait à l’époque une relation cachée avec l’actrice Julie Gayet. À la découverte de cette trahison, Valérie Trierweiler a mis fin à sa relation avec le chef de l’État. Avec cette nouvelle vie aux côtés de Julie Gayet, François Hollande paraissait totalement épanoui. Pourtant, il aurait néanmoins craqué pour une grande danseuse âgée de 33 ans.

Des rendez-vous secrets à Paris

Juliette Gernez et François Hollande se seraient rencontrés il y a peu par l’intermédiaire d’amis communs. D’après les derniers articles parus dans la presse, François Hollande vivrait donc une nouvelle relation. Alors, l’homme d’État aurait-il fait preuve d’une nouvelle infidélité ? Et Juliette Gernez serait-elle réellement devenue sa maîtresse ? À ce jour, toutes ces affirmations sont bien évidemment à garder au conditionnel. Mais 7 ans après avoir trompé Valérie Trierweiler, s’agit-il d’une nouvelle idylle ? Difficile de l’affirmer pour l’instant. Mais en tout cas, la jolie blonde possède de réels atouts. En effet, Juliette Gernez est en plus d’être très talentueuse, tout à fait ravissante. En grand amateur de la gent féminine, François Hollande aura donc peut-être eu du mal à résister. D’ailleurs, il n’est pas la première célébrité à s’être laissé séduire par le charisme de la jeune femme.

En effet, Juliette Gernez a partagé sa vie, durant plusieurs années, avec Élie Semoun. Aujourd’hui séparé, l’humoriste aurait d’ailleurs très mal vécu cette rupture. Alors qui est réellement cette jeune femme méconnue du grand public ? Dès l’âge de 7 ans, la danseuse suit des cours au Conservatoire national de Paris. À force de travail, elle arrivera à intégrer l’école de danse de l’Opéra National en 1994. Et 5 ans plus tard, elle réussit le concours d’entrée dans le corps de ballet. Depuis cette époque, Juliette Gernez multiplie les prestations dans les plus grands spectacles de danse. Elle est également apparue dans plusieurs campagnes publicitaires notamment pour Hermès, quartier, Nuxe ou encore Chloé. Même si son nom n’était pas encore très connu, voilà une chose qui a bien changé depuis quelques jours. Car les rumeurs de sa liaison avec François Hollande se sont répandues telle une véritable traînée de poudre. Alors réalité ou fiction ? Rumeurs ou faits avérés ? Affaire à suivre…