Fred Cauvin l’ex de Loana “battue” donne sa vraie version et révèle des clichés chocs

Il y a quelques heures, Loana a fait de lourdes et difficiles confidences sur son compte Instagram. En effet, elle révèle avoir été rouée de coups par son ex, Fred Cauvin Explications.

Elle victime de son ex-compagnon

Alors qu’elle était absente durant de longues semaines sur les réseaux sociaux, Loana a pris la parole il y a quelques heures. Ainsi, deux jours avant son anniversaire, la jeune femme a déclaré avoir eu une mauvaise surprise chez elle : “Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin. Pervers narcissique qu’il est forcément, il m’a encore sortie les plus belles phrases qu’on peut entendre, qu’on veut entendre. Il est redevenu mon ami et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis“.

Une soirée en enfer comme elle le dit : “J’étais aphone à force d’avoir hurlé ’arrête de me frapper’ durant 4 heures. Il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute, a-t-elle continué. Un enfer. Je n’avais jamais vécu une telle violence sur autant de temps. J’aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins en priant qu’il s’arrête. Je lui disais même ’oui’ lorsqu’il me disait que j’étais une connasse pour qu’il soit content“. Une confession qui a marqué les internautes.

Fred Cauvin s’explique et accuse Loana

Depuis les révélations de Loana, son ex-compagnon, Fred Cauvin a pris la parole chez nos confrères de PurePeople. Ce dernier confirme donc certains faits et notamment leur dispute de février dernier au cours de laquelle la police est intervenue : “Elle avait pris trop de dro gue, elle était excessive. Elle ne me laissait pas dormir. Je me suis levé, j’ai gueulé et je lui ai mis une gifle pour qu’elle se calme, tout simplement” raconte-t-il. Il poursuit son propos en indiquant que c’était la seule et l’unique fois qu’il avait fait quelque chose de ce genre : “Je l’ai giflée parce qu’elle était vraiment excessive, impulsive. Alors oui, il y a une gifle qui est partie. Mais c’est la seule et unique fois depuis 2013 que j’ai levé la main sur elle”.

Après la gifle, la police a été appelée: “Sur place, ils ont découvert de la dro gue partout dans l’appartement. Puis quand ils sont revenus avec une équipe spécialisée, elle avait tout jeté dans les toilettes et tiré la chasse“. L’histoire se termine finalement au commissariat : “Loana a fait 12 heures de garde à vue par rapport à la dro gue trouvée chez elle. Moi j’ai fait 48 heures de garde à vue parce que j’avais levé la main sur elle“. Reste maintenant à savoir ce qui s’est vraiment passé le 28 août dernier et qui dit la vérité. Affaire à suivre….