Frédéric Bouraly (Scènes de ménages): sa drôle de rencontre avec la femme de sa vie, il y a 32 ans

Frédéric Bouraly incarne le personnage de José dans Scènes de ménages. Côté vie privée, le comédien est fidèle depuis 32 ans à la même femme, Céline Dulac. Le jour où il l’a rencontrée, en 1988, sur un plateau de tournage, la situation était des plus cocasses !

Tous les jours sur M6 à 20h25, les téléspectateurs ne se lassent pas de la mini-série Scène de Ménages. En cette rentrée, la chaîne propose des épisodes inédits mettant en scène les personnages indétrônables de Liliane et José. Ce couple de quinquagénaires râleurs, drôles mais attachants fait la joie du public depuis la création du programme, en 2009. Frédéric Bouraly ne se lasse pas d’incarner José, marié à Liliane depuis plus de 20 ans.

Le comédien se confie sur sa vie privée

Dans la vie privée, le comédien est un peu comme son personnage : il partage sa vie avec la même compagne depuis très longtemps. La principale intéressée se nomme Céline Dulac, à ses côtés depuis 32 ans. Jusqu’à présent, on savait peu de choses sur elle. Mais Frédéric Bouraly a fait des confidences sur le plateau de France 2. Et le plus surprenant, c’est la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois.

Un mariage plus que tardif

Frédéric Boulay a rencontré sa chère et tendre en 1988. Et pourtant, les deux tourtereaux ont plus qu’attendu pour se dire officiellement oui. Ils ne se sont mariés qu’en 2015, à Tourtour, dans le Var. Frédéric Boulay était l’invité de Daphné Bürki en mars dernier. Sur le plateau de Je t’aime etc, il a raconté aux téléspectateurs de France 2 son mariage. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le comédien était très ému : “Je vais essayer d’en parler sans pleurer… C’est fort… L’avantage de se marier quand on n’est pas jeune, c’est qu’on sait ce que ça représente. Les copains, les amis et les enfants qui étaient là… C’était très chargé en émotion (…) C’était assez extraordinaire.” Frédéric Boulay était entouré de proches jusqu’au maire lui-même qui est un ami à lui.

Une incroyable rencontre lors d’un tournage

Sa compagne Céline Dulac travaille en tant que costumière sur des séries comme Crime à... ou Meurtres à…. Alors bien sûr, c’est lors d’un tournage qu’ils se sont rencontrés pour la première fois. Dans les coulisses du sitcom Vivement lundi !, Frédéric Boulay s’est présenté à elle dans un drôle d’accoutrement : “J’étais en slip, elle est costumière. Il a fallu que je fasse du chemin derrière“, a-t-il expliqué à Daphné Bürki. “Je me suis dit que c’était elle. Je l’ai ressenti. (…) Au moment où je l’ai vue, je ne pensais qu’à elle ». Un véritable coup de foudre. Aujourd’hui, ils ont ensemble deux fils, Lucien et Félix.