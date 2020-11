Frédéric Bouraly “Scènes de ménages”: s’affiche avec le vrai mari de Valérie Karsenti

L’acteur de Scènes de ménages, Frédéric Bouraly publie une photo surprenante avec François Feroleto. En effet, l’interprète de José s’affiche avec le vrai mari de ” sa femme “. Sur son compte Twitter, on aurait donc pu assister à une vraie ” scène de ménage ” !



Scènes de ménages: Frédéric Bouraly aux côtés de son rival



Un couple dans la vie, un autre à l’écran



Si vous êtes fan de séries à sketchs, Scènes de ménages doit vous être familier. D’ailleurs, la vie des couples les plus célèbres du PAF compte un grand nombre d’admirateurs. Depuis plus de 10 ans, les téléspectateurs sont plusieurs millions chaque jour devant leur petit écran. Parmi tous ces duos devenus célèbres, José et Liliane semblent incontournables. À l’instar de Raymond et Huguette, Camille et Philippe ou encore Fabien et Emma, la vie quotidienne de ces familles représente un rendez-vous important pour les aficionados. Encore cette saison, le succès devrait être au rendez-vous. Et comme chaque année, les scénaristes préparent de petites surprises.



De plus, il n’est pas rare de voir des invités spéciaux dans Scènes de ménages. Plusieurs grandes stars avaient déjà accepté l’invitation. Pour rappel, Adriana Karembeu, Jamel ou encore Sébastien Chabal ont pris part à des scènes devenues mémorables. Par contre, ces derniers jours un invité de marque d’un autre style a fait son apparition sur les plateaux. Très heureux de cette nouvelle, Frédéric Bouraly partage cette arrivée sur les réseaux sociaux.



Tournage sur @scenesdemenage avec le formidable François Feroletto… Le vrai mari de Valérie ! Une bouffée d’air frais en ces temps obscurs. Quel plaisir ! @fredericbouraly @valeriekarsenti @françoisferoletto@scenesdemenage pic.twitter.com/3ODEtlNutF — Frédéric Bouraly (@fredericbouraly) November 3, 2020

Une épouse, deux maris…



Dans la tête des téléspectateurs, Frédéric Bouraly (José) et Valérie Karsenti (Liliane) sont indissociables. Cependant, l’interprète de la femme du maire a bel et bien un compagnon dans la vie. Il s’agit de François Feroleto, un acteur très expérimenté. D’ailleurs, le comédien vient de rejoindre l’équipe de Scènes de ménages. En effet, la production de la série à succès a eu l’idée d’intégrer le mari de Valérie Karsenti dans la prochaine saison. Bien qu’en réalité, il ne s’agisse pas de sa première apparition dans le célèbre programme. Ainsi, le comédien avait déjà interprété le prof de Chinois de José et Liliane il y a quelques années.

Frédéric Bouraly semble très heureux d’accueillir à nouveau son ” rival “. Du coup, il n’a pas hésité à publier une photo sur son compte Twitter, avec son ” concurrent dans la vie “. Mais il n’y a aucune inquiétude à avoir ! Car il n’existe aucune rivalité entre les deux hommes. Mieux, ils sont d’ailleurs très proches dans la vie réelle. Pour preuve, il y a quelques jours, Frédéric Bouraly accordait une interview sur le sujet. Lors de cet entretien, l’interprète de José avouait être très ami avec Valérie et François. Mieux encore, les deux couples passent régulièrement des soirées ou des vacances ensemble. Finalement, cette publication a surtout été l’objet de beaucoup de plaisanteries. Notamment pour les followers de Frédéric Boulary sur Twitter. En effet, beaucoup se sont amusés de ce triangle amoureux très particulier. ” Ha bon c’est pas José le mari de Lili… “, ” Le vrai mari avec l’amant de cinéma alors du coup “, ” Hein ! Liliane vous trompe ? “.



Par contre si Liliane à deux amours, seul l’un d’eux est bien réel dans la vie !