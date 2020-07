Frédéric Diefenthal Demain nous appartient: Va quitter la série ? Pourquoi !

Dès cet automne prochain, TF1 lancera un nouveau feuilleton quotidien « Ici tout commence« , qui sera diffusé juste avant « Demain nous appartient » chaque soir de la semaine. Ce spin-off sera tenu par plusieurs acteurs de DNA et notamment par Clément Rémiens, Vanessa Demouy, et Frédéric Diefenthal. Ce dernier s’est exprimé sur la suite des événements par rapport aux deux séries.

Fin de l’aventure pour Frédéric Diefenthal dans « DNA » ?

L’annonce concernant la nouvelle série de TF1 a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. En effet, les fans ont eu un coup de chaud, et se demandent si les acteurs présents dans « Ici tout commence » quittaient définitivement « Demain nous appartient » pour cette nouvelle aventure. Frédéruc Diefenthal a tenu à rassurer tout le monde en s’exprimant sur les réseaux sociaux. Ce dernier à répondu à plusieurs questions sur son compte Instagram : A la question « Y aura-t-il un lien entre les séries ? », le comédien révélé dans la saga Taxi s’est fendu d’un « C’est probable…« .

Mais ce qui intéresse le plus les fans de la série de TF1, c’est sur la suite de « Demain nous appartient ». Alors quand un autre internaute lui demande si « DNA c’est bientôt terminé ? », il répond : « ah non, pas du tout ». Quant à la question « Adieu Sete, alors ? », Frédéric Diefenthal est sans appel : « Certainement pas un adieu »…. Au moins les choses sont claires. Rendez-vous au mois d’octobre pour en savoir plus.

Un spin-off sur le monde de l’hôtellerie

Cette nouvelle série, qui suivra les aventures d’une école hôtelière a failli ne pas voir le jour à cause des récents événements liés au coronavirus : « Nous avons hésité à l’annuler étant donné la conjoncture économique. Finalement, non seulement nous le maintenons, mais nous allons de surcroît l’accélérer en le mettant à l’antenne cet automne alors qu’il était prévu pour janvier 2021. Il était primordial d’impulser un signal fort et rapide de reprise, en montrant que la nouveauté reprend ses droits et que TF1 réinvestit fortement dans ses contenus, malgré les difficultés. Ce nouveau feuilleton quotidien est notre manière à nous d’envoyer un message d’encouragement et d’optimisme » a déclaré Ara Aprikian le directeur de la première chaîne française.

Ainsi, en octobre prochain vous allez pouvoir suivre les destins de Clément Rémiens, Vanessa Demouy, et Frédéric Diefenthal, mais également de plusieurs autres acteurs connus. En effet, seront présents : Agustin Galiana (Clem, Coup de foudre en Andalousie), Elsa Lunghini, (Les bracelets rouges, Caïn) Catherine Marchal (Flics, On va s’aimer un peu, beaucoup…), Bruno Putzulu (H24), Azize Diabaté (Danse avec les stars, Les bracelets rouges), Terence Telle (Danse avec les stars), Benjamin Baroche (Caïn, Candice Renoir…), ainsi que Francis Huster. Pas mal comme casting non ?