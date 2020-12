Frédérique Bel s’affiche sans aucuns vêtements, les internautes sont ébahis

Frédérique Bel a récemment partager des images d’elle dans le plus simple appareil sur Instagram. De quoi créer le buzz autour d’elle et attirer l’attention de notre rédaction chez LDPeople. En effet, si la beauté de l’actrice n’est pas une nouveauté, il est tout de même assez rare pour le noter qu’elle partage de tels clichés. Frédérique Bel est une actrice talentueuse qui n’a pas peur d’ôter ses vêtements our les besoins de son rôle. Découvrez alors dans quel contexte elle propose à ses fans de l’admirer en tenue d’Eve, dans la suite de cet article.

Frédérique Bel crève l’écran dans des rôles qu’elle sublime

Frédérique Bel s’est faite connaître du grand public en jouant les blondes naïves et ingénues sur Canal+. La minute blonde l’a propulsé au rang des actrices phares de l’humour. Mais elle a prouvé depuis qu’elle est capable de tout jouer, même les rôles les plus sérieux. Et c’est dans cette perspective qu’elle partage les photos d’un tournage sur son compte Instagram. Frédérique Bel a ressorti des photos prises sur le tournage d’une série dans laquelle elle a joué. Une série actuellement diffusée sur la chaîne SYFY aux Etats-Unis, une chaîne dédiée aux programme de science fiction. Pour ceux qui souhaiterait retrouver la série, il s’agit de Métal Hurlant Chronicles. Mais Frédérique Bel ne la cite pas dans chaque publication sur le sujet, elle se contente parfois de partager des souvenirs de tournages mémorables avec ses fans.

Des fans qui sont ravis de découvrir ou de redécouvrir ces clichés. Car ce sont des images dans lesquelles Frédérique Bel n’a qu’une couverture qu’elle tient contre son corps pour se couvrir. En effet, les images prises d’elle de dos, laisse apparaître sa silhouette sans aucun vêtements. Dans les commentaires, les abonnés de Frédérique Bel ne cachent pas leur enthousiasme à la vision de l’actrice dans le plus simple appareil. Cette série avait été tournée en 2012 et c’est donc une bonne surprise pour elle que d’apprendre que les diffusions reprennent.

Des images renversantes que ces fans adorent

Frédérique Bel donnera-t-elle envie à ses fans de se replonger dans l’univers de la série ? Rien n’est moins sûr. En effet, ils sont épatés par les talents d’actrice de la jeune femme et ébahis par sa beauté. Et avouons que chez LDPeople c’est aussi le cas. La voir ainsi en tenue d’Eve aiguise donc forcément leurs curiosités. En revanche, il ne faudra pas croire que Frédérique Bel ait perdu en splendeur depuis 2012, date de ce tournage. Et elle le prouve à diverses reprises grâce à des clichés dans lesquels son regard reste celui pétillant de ses débuts. L’actrice vit de sa passion et qu’existe-t-il de plus gratifiant ? Enfin, pour ce qui est de l’humour, Frédérique Bel ne l’a pas laissé au placard malgré sa réussite dans d’autres tessitures. Sur son compte Instagram, elle apprécie aussi blaguer avec ses abonnés. Décidément, quels pourraient être les défauts de la star ?