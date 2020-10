Fruits et légumes: Les meilleures astuces de “Grand-mère” pour prolonger leurs conservations

Fruits et légumes sont la base d’une alimentation saine et équilibrée. Le problème c’est qu’il faudrait sortir faire les courses tous les jours pour en consommer des frais sans risquer de les gâcher. Et qui a le temps de le faire ? Surtout par les temps qui courent et la pandémie qui bat son plein ? Pour éviter ce problème, voici donc des astuces pour augmenter leurs durées de vie.

La vitalité se trouve dans les fruits et légumes, comment les conserver plus longtemps ?

Les méthodes de conservation des fruits et des légumes sont connus depuis l’époque de nos grands-mères. Mais nous avons perdu les bonnes habitudes qui étaient les leurs. De plus, les fruits et les légumes sont aujourd’hui davantage couverts de conservateurs et autres substances qui les font vivre plus longtemps. Or, avec le retour du bio dans les étalages et la volonté des populations à adopter une alimentation saine et équilibrée, nous nous retrouvons à redécouvrir ce qui était la norme pour nos anciens. En effet, les astuces que nous allons vous proposer ici ne sont pas innovantes mais cela ne veut pas dire que vous les connaissez toutes.

Chaque fruits et chaque légumes sont spécifiques. Il faut en effet connaître leurs particularités pour savoir comment les traiter au mieux. Certains fruits ou légumes sont par exemple à peau, dure ou molle, certains s’épluchent et d’autres non. Aussi, nous acheminons certains de nos produits par conteneurs sur des milliers de kilomètres. Il convient d’admettre que les transporteurs doivent donc avoir des méthodes pour ne pas voir leurs précieuses cargaisons périr pendant le trajet. En effet, les bananes par exemple, se tiennent plus longtemps lorsqu’elles sont conservées à une température avoisinant les 13 degrés. Et pour faire murir un avocat, le poser à côté d’une banane accélérera le processus.

Des astuces idéales pour manger des fruits et légumes tous les jours

Ce sont ce genre d’informations que vous trouverez dans la suite de notre article. Par exemple, une méthode infaillible pour la conservation des asperges consistent à les traiter comme des fleurs coupées. En effet, placez votre bouquet d’arpèges dans un bocal contenant un fond d’eau. Cela peut vous permettre de les garder en pleine santé plus longtemps. Puis, ajoutez un sac sur leurs têtes afin qu’elles ne perdent pas leurs fraîcheurs.

Prendre soin de ses aliments c’est prendre soin de soi

Pour la majorité de vos fruits et de vos légumes, la première astuce consiste à les laver à l’eau claire avant de les ranger dans votre frigo. Mais la technique peut se développer pour ralentir le vieillissement de vos produits. En effet, en mélangeant de l’eau avec un peu de vinaigre banc, vous obtiendrez un liquide idéal. Ce liquide naturel est parfait pour débarrasser fruits et légumes de tous produits mauvais pour la santé. Mais aussi des insectes qui s’en délectent sur les étalages de nos maraîchers. Non seulement c’est parfait à faire avant de les consommer, mais vous retarderez sans fautes l’arrivée des taches moisies sur vos fruits et légumes.

Le Tupperware est également votre allié dans votre combat pour rallonger le temps de conservation de vos fruits et légumes. Pour la salade notamment, une des techniques pour lui ramener sa jolie couleur est de la rincer à l’eau chaude. Mais cela ne sera que peu efficace si elle se flétrie déjà lorsque vous souhaitez la consommer. Pour garder alors plus longtemps votre salade belle et fraîche, il vous suffit de vous munir d’un Tupperware. En détachant les feuilles du cœur, vous pourrez les y ranger et les conserver davantage. Et pour palier au problème de l’humidité, une feuille de papier absorbant au fond de votre boîte fera le reste du travail.

Notre cuisine est pleine d’ustensile pour nous aider à la conservation de nos fruits et légumes

La papier aluminium est aussi un ami de vos projets pour rallonger la conservation de vos fruits et légumes. Car c’est bien souvent le soleil qui terni le joli teint de nos produits frais. Pour les bananes, un morceau de papier aluminium sur la tige suffirait à les préserver. Enfin, une dernière astuce incroyable pour les pommes de terre. Sensible au soleil également, il ne suffira pas du les mettre à l’ombre pour les empêcher de germer. Et vous avez raison, rien ne pourra les empêcher de germer. Mais il existe une méthode infaillible pour ralentir ce processus naturel inévitable. En effet, placer une pomme au centre de votre sachet de pommes de terre permettraient que les germes tardent à se développer.

Avec ce genre d’astuces, à vous les fruits et légumes qui restent frais plus longtemps. Depuis quelques années déjà, les Français réapprennent leur importance dans l’alimentation. Il serait notamment important de se nourrir de cinq fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé. Et il était contraignant de prendre l’habitude de se rendre chez le maraîcher tous les jours. Vous pourrez donc à présent stocker vos fruits et légumes, dans la limite du raisonnable. Plus d’excuses pour ne pas se constituer de délicieux repas qui font faire du bien à votre organisme. Car c’est dans les fruits et légumes que se concentrent un maximum de vitamines essentielles.