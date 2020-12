Gad Elmaleh : choqué par la révélation de sa soeur sur ce lourd secret de famille !

Gad Elmaleh a grandi à Casablanca, aujourd’hui devenue la grande métropole économique du Maroc. L’artiste aime beaucoup se remémorer son enfance dans la ville blanche. Mais récemment, il a découvert un terrible secret de famille. C’est sa sœur Judith qui le lui en a fait part. Dans les colonnes de Marie-Claire, l’humoriste se confie.

Le petit Gad Elmaleh n’a que de bons souvenirs de son enfance marocaine. Pour l’humoriste de 49 ans, c’est la douceur de vivre qui caractérise son pays natal. Pourtant, il vient de découvrir l’envers du décor. Au cours d’une interview avec les journalistes de Marie-Claire, il raconte en effet ce qu’il a découvert par l’intermédiaire de sa sœur Judith. Ce secret de famille met à mal tout son clan. Le magazine publiera ses propos dans son numéro de janvier 2021.

Gad Elmaleh évolue dans une famille d’artistes. A l’époque, son père David Elmaleh travaille comme commerçant. Mais à ses heures perdues, il pratique aussi l’art du mime. Son frère Arié Elmaleh deviendra quant à lui acteur et chanteur et sa sœur Judith, auteur et metteur en scène.

“Simha”, c’est la joie en hébreu.“

Mais il n’en va pas de même pour la génération précédente. Le grand-père de Gad Elmaleh tient en effet une quincaillerie. Petit, celui qui deviendra Chouchou à l’écran adore sécher l’école pour lui rendre visite. Seulement voilà, Gad Elmaleh vient d’apprendre que ce papi avait non pas une mais deux épouses : “Une qu’on m’a présentée toute mon enfance comme étant mon arrière-grand-mère. Et ma grand-mère. Mariée de force, adolescente, parce que la première ne pouvait enfanter, a confié l’acteur. J’ai appris récemment par ma sœur [Judith Elmaleh, NDLR] que notre père a été le premier de ses sept enfants qu’elle a réussi à garder sans qu’il soit envoyé chez l’autre. Ma grand-mère s’appelait Simha. “Simha”, c’est la joie en hébreu.”

“14 femmes marocaines qui vivaient, criaient, pleuraient, riaient, chantaient…”

Gad Elmaleh a vécu cette révélation comme un véritable choc. Il passait également beaucoup de temps avec sa grand-mère dans son appartement. Avec elle, il entretenait des liens très forts. Il s’était confié sur le plateau de l’émission Grand Angle de la chaîne marocaine 2M, en 2018 : “Je me souviens, quand j’étais gamin, je quittais l’école, sans le dire à mes parents, mais ma grand-mère était au courant. J’allais la voir l’après-midi, on était seuls dans cet appartement (…). Dans son immeuble, il y avait 7 étages, avec 2 appartements par étage. C’était donc 14 femmes marocaines qui vivaient, criaient, pleuraient, riaient, chantaient, faisaient la cuisine…“.

Et de poursuivre: “Pour faire rire ma grand-mère, parce qu’elle était seule dans cet appartement, j’imitais toutes ces voisines qui se parlaient entre elles. Mais elle me donnait des infos sur leurs vies, sur ce qu’elles faisaient, sur ce qu’elles disaient, que je transformais. C’était un spectacle sur-mesure pour ma grand-mère, qui mettait en scène 14 femmes marocaines de la place Verdun.” Dans la rédaction de LDpeople, on aurait adoré assisté au spectacle ! Et c’est ainsi que le papa de Noé et de Raphaël a exercé pour la première fois ses talents de comédien !