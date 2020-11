Gad Elmaleh complètement choqué par l’action de Cyril Hanouna, (invraisemblable)

Cyril Hanouna ne fait vraiment pas l’unanimité, mais lorsqu’il tient à quelqu’un il a le coeur sur la main ! Gad Elmaleh est adoré par une candidate d’A prendre ou à laisser. L’animateur a alors appelé l’humoriste, et cet appel vaut plutôt le détour !

Maha est surnommée « La sirène » dans l’émission “A prendre ou à laisser”.

Ce mardi 3 novembre elle a été élue candidate du jour via un tirage au sort, une joue innommable pour la jeune femme, qui a rejoint Cyril Hanouna sur le champs.

Mais la participante n’est repartie finalement qu’avec 50 euros bien que son parcours ait été plutôt prometteur.

Mais au moins Maha aura réalisé son rêve le plus cher : celui de pouvoir parler avec Gad Elmaleh car elle a beaucoup d’admiration pour le comédien.

Et ce dernier et Cyril Hanouna sont très amis, donc cela tombe plutôt à pic et il est très facile de les mettre alors en contact.

Le papa de Bianco et Lino a exécuté ce plan pour permettre à Maha de s’entretenir avec lui.

Il a même terminé en remerciant son « fréro » ! D’ailleurs Gad Elmaleh n’a pas manqué de faire remarquer qu’il avait plus régulièrement l’animateur de TPMP au téléphone quand il était à l’antenne qu’en privé.

Gad Elmaleh : sa référence à Cyril Hanouna dans sa série “Huge In France” https://t.co/WAAAmFTsyk pic.twitter.com/XwxRpquJZK — Non Stop People (@NonStopPeople) April 8, 2019

Et passer des coups de téléphone à l’antenne, c’est un peu la spécialité du trublion de C8, et c’était le cas lorsqu’il tenait les rênes de La Nouvelle Star sur C8.

Pourtant à l’époque les téléphones portables étaient plutôt bénis sur les plateaux télé pour des raisons de bonne diffusion, et ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui comme le prouve bien Cyril Hanouna.

De 2012 à 2014, l’animateur n’hésitait pas à mettre le feu sur le plateau de La Nouvelle Star diffusée sur D8, devenue C8 depuis, et Il avait déjà la fâcheuse habitude de répondre au téléphone alors qu’il était en direct !

« J’ai envie de raconter une anecdote. Je faisais La Nouvelle Star à l’époque. J’étais en direct, Gad m’a envoyé un message et pendant le direct, quand j’annonçais le candidat, j’ai répondu à ton message », a affirmé le grand ennemi d’Arthur. Gad Elmaleh a réagi face à cette révélation : « Heureusement pour nous que tu présentes pas le 20 heures » a-t-il balgué.

Un peu de bonne humeur en cette période morose, ça ne fait pas de mal !