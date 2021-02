Gad Elmaleh: Cyril Hanouna lui fait un cadeau ULTRA CHER !

Mercredi 3 février, Gad Elmaleh a envoyé un chaleureux message à son ami Cyril Hanouna. En retour, ce dernier lui a fait un cadeau inoubliable. Et surtout, hors de prix !!!



Le 30 janvier dernier, Gad Elmaleh se trouvait sur les planches du spectacle organisé au Fridge. Il s’agit du comedy club parisien de Kev Adams. L’événement était alors retransmis en livestream. Sur scène étaient au rendez-vous Hakim Kemili, Romain Frayssinet ou encore Samuel Bambi. A l’approche de ses 50 ans, Gad Elmaleh n’a qu’une hâte : dévoiler à son public son nouveau spectacle intitulé « D’ailleurs ». En effet, en raison de la crise sanitaire, l’humoriste n’a pas pu entamer sa tournée. Il a dû annuler ses dates jusqu’à nouvel ordre.

En attendant, il peaufine son spectacle. Il le réécrit, « coupe, remplace, rallonge, affine », ainsi qu’il l’a révélé dans les colonnes de Paris Match cette semaine. « J’ai revu ma copie dans tous les sens. Je n’ai jamais autant bossé un texte », a-t-il en effet indiqué.

View this post on Instagram A post shared by GAD (@gadelmaleh)

Pourtant, tout s’annonce bien pour lui. En effet, il a réussi à écouler 140 000 places de sa tournée en cinq jours ! Sa tournée se déroulera jusqu’en février 2022. Au sein de la rédaction de LDpeople, on espère bien que d’ici là, la crise sanitaire ne sera qu’un vieux souvenir !

“Là mon pote vient de me dire le prix ».

En tous cas, il peut compter sur son ami Cyril Hanouna pour améliorer encore son spectacle. C’est sur Instagram qu’il a fait part du magnifique cadeau que le trublion de C8 lui a fait. Mercredi 3 février, dans une story, Gad Elmaleh a partagé en effet une vidéo à sa communauté. On le découvre ainsi à côté d’un technicien sur scène. L’humoriste est en train de répéter.

Gad Elmaleh s’adresse alors à Cyril Hanounah, plein sourire : « Baba je voulais te dire merci pour le cadeau, ça fait longtemps que tu me l’as fait mais là mon pote vient de me dire le prix, donc je voulais vraiment te remercier », a-t-il lâché, heureux comme un enfant qui vient d’ouvrir son cadeau de noël.

« Gad, c’est un ami très très proche je l’aime fort.”

Son collègue technicien n’a pas pu s’empêcher de prendre la parole lui non plu. Il s’est donc aussi adressé à Cyril Hanouna, plaisantin lui aussi. « Moi je m’appelle Serge, c’est le genre de cadeau qui me ferait super plaisir en fait », a donc ajouté le fameux Serge.

View this post on Instagram A post shared by GAD (@gadelmaleh)

Gad Elmaleh apprécie énormément Cyril Hanouna. Et c’est d’ailleurs réciproque ! Ce dernier lui avait adressé un beau compliment en mai dernier. « Gad, c’est un ami très très proche je l’aime fort. Gad, c’est un des seuls dans le métier qui fait encore des compliments aux autres. C’est un mec qui s’en fout de la réussite des autres, au contraire, il aime quand les gens réussissent et c’est pour ça qu’il est toujours au-dessus et que c’est toujours le numéro un ».