Gad Elmaleh dévoile pour la 1ère fois une très rare photo de Raphaël son fils

Gad Elmaleh partage un émouvant cliché en compagnie de son fils Raphaël. Le papa de deux enfants, prend la pose avec son cadet. Une photo très attendrissante, du célèbre humoriste et acteur, Gad Elmaleh avec son fils Raphaël, fruit de son union avec Charlotte Casiraghi, qu’il a publié sur son compte Instagram et qui a littéralement fait fondre les internautes et les fans de l’artiste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GAD (@gadelmaleh) el 15 Jul, 2020 a las 1:04 PDT

Un rare moment père-fils publié sur les réseaux sociaux par l’homme de 49 ans qui, ce mercredi 15 juillet 2020, avait décidé de partager avec ses fans un moment de son intimité avec son petit garçon de 6 ans. Sans aucune légende, ni mot superflu, Gad Elmaleh savourait le bonheur d’être avec son fils, et souhaitait partager ce moment d’intimité avec ses followers qui n’ont pas manqué de féliciter l’heureux papa pour ce bonheur évident et affiché sans complexe. Devenu au fil des années une star Internationale, la vie de Gad Elmaleh pourrait ressembler à un conte de fées. Après un mariage avec la comédienne Anne Brochet qui lui as donné un fils prénommé Noé qui a aujourd’hui 19 ans, c’est avec l’héritière de la famille régnante de la belle Principauté de Monaco que le comédien a connu l’amour, et a eu un autre enfant, Raphaël.

Malgré sa séparation avec Charlotte Casiraghi, nièce du prince de Monaco et fille de sa sœur Caroline, Gad Elmaleh a, durant un temps, été très présent sur le Rocher avant de se séparer de la mère de son fils. Mais visiblement, les relations entre les ex-amoureux, restent cordiales et le petit Raphaël semble pouvoir passer du temps aussi bien avec sa maman qui assure son éducation quotidienne dans la Principauté, qu’avec son papa, qui doit probablement lui apprendre et lui montrer une manière totalement différente d’appréhender la vie ailleurs que dans le petit État monégasque.

Bien que Gad Elmaleh se soit éloigné durant de nombreux mois de la France pour vivre une aventure américaine, l’humoriste admet que sa vie à l’étranger n’a pas toujours été de tout repos. Cet exil pour des raisons professionnelles l’a malheureusement éloigné de sa famille, et bien que très épanoui dans sa carrière professionnelle, il reconnaît que cette vie outre-Atlantique lui a provoqué un manque énorme. « je suis très heureux de ma carrière. Je suis très fier du parcours. Après, est-ce que je suis heureux ? Je pourrais l’être si j’étais encore plus proche de mes enfants physiquement. C’est le cas maintenant.

Quand j’étais aux États-Unis, ce qui me manquait, ce qui me rendait assez triste, c’est d’être loin d’eux, vraiment » avouait-il avec une certaine émotion, avant de rajouter qu’il a eu beaucoup d’échange, par téléphone et grâce aux réseaux sociaux, avec son » petit » durant cette période. » Je dis mon petit parce que le grand, je peux lui parler, on échange, il a 18 ans. Mais mon petit qui a 5 ans, c’est dur d’être loin de lui. Mais là, je suis avec lui. Je retourne le voir tout à l’heure « précisait alors l’artiste pour faire comprendre la difficulté d’être éloigné d’un enfant en bas âge, avec lequel il est difficile de communiquer et d’expliquer les raisons de son absence.

Des propos qu’il partageait lors de son passage, le mardi 2 juillet 2019, dans l’émission Au tableau sur C8, programme dans lequel Gad Elmaleh répondait aux questions d’écoliers qui souhaitaient connaître plus précisément comment se passait la vie du célèbre humoriste et acteur. Lors de ce passage sur C8, il avait également été interrogé par les enfants sur les accusations de plagiat qui ont quelque peu écorné son image. Gad Elmaleh avait décidé de répondre en toute franchise et sans faux-semblant. Alors qu’une petite fille lui avait demandé s’il assumait d’avoir plagié ou pas, Gad Elmaleh avait décidé de répondre sans ambage

» Non, moi, j’ai souvent parlé d’artiste, mais surtout d’un artiste qui était mon maître et qui était quelqu’un que j’adore, qui est devenu mon copain, qui s’appelle Jerry Seinfeld. Bon pour lui, pour moi, c’est le plus grand comique du monde. De tous les temps. Et lui, il m’a inspiré énormément. Je ne m’en cache pas ça fait des années que je m’inspire de ses shows, que je m’inspire directement de ce qu’il fait. On est devenu proche d’ailleurs. Voilà, c’est ce que je revendique. Le reste, pas du tout, quoi «

affirmait-il avec force de persuasion. Car si Gad Elmaleh a visiblement tout pour être heureux avec deux enfants merveilleux et une carrière tout simplement incroyable, il est vrai que les accusations de plagiat qui ont couru sur les réseaux sociaux ces derniers temps ont un peu écorné l’image de l’acteur et humoriste qui est pourtant toujours adulé par les Français.

Ver esta publicación en Instagram Happy birthday mon frère @jerryseinfeld Je t’aime❤️ Una publicación compartida de GAD (@gadelmaleh) el 29 Abr, 2020 a las 9:58 PDT

Gad elmaleh a décidé à de nombreuses reprises de s’expliquer sur ces accusations, mais aujourd’hui la publication de ces photos avec son fils rentre dans un tout autre registre, simplement celui de l’amour d’un père pour son fils, et du bonheur d’être avec les siens. Véritables fans ou détracteurs de l’artiste, personne ne pourra, ne pas être ému devant cette belle complicité entre un papa et son jeune enfant, en face d’une photo qui laisse deviner le sourire et le bonheur de deux êtres qui partagent un moment de félicité.

Pour les inconditionnels de l’artiste, ils pourront bientôt le retrouver sur scène avec un one-man-show inédit intitulé D’ailleurs. Un retour, 5 ans après son spectacle Sans Tambour et sa tournée internationale dans laquelle il se produisait avec son show en anglais. Un nouveau spectacle, et une nouvelle tournée qui devrait durer deux ans, qui mêlent stand-up et personnages. Un spectacle qui devait déjà se jouer depuis mars dernier, mais qui en raison de la crise de la pandémie mondiale du coronavirus, avait dû être annulé et reporté à une date ultérieure. On peut d’ores et déjà imaginer que les salles seront combles pour accueillir Gad Elmaleh, qui reste aujourd’hui l’un des artistes préférés des Français, et ce depuis de nombreuses années. Mais attention pour les véritables fans, l’annonce de cette tournée a rencontré un grand succès, et certaines dates seraient déjà presque complètes.