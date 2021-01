Gad Elmaleh parti aux Etats-Unis pour tester son pouvoir de séduction! Ses révélations!

Mercredi 20 janvier, Gad Elmaleh a dévoilé les raisons de son départ aux États-Unis à Claire Chazal. Sous les projecteurs de Passage des arts sur France 5, l’humoriste a expliqué avoir eu de nombreux doutes sur sa vie amoureuse.

Dans l’émission Passage des arts sur France 5, Claire Chazal recevait ce mercredi 20 janvier Gad Elmaleh. Le public le connaît pour ses talents d’humoriste. Or depuis peu, l’interprète de Chouchou s’exerce à la musique. Il vient de sortir un album dédié à Claude Nougaro, uniquement composé de reprises du célèbre auteur-compositeur-interprète et poète français. C’est donc ce premier opus, intitulé Dansez sur moi, qu’est venu présenté le papa de Noé et de Raphaël.

View this post on Instagram A post shared by GAD (@gadelmaleh)

“J’ai fait de l’humour parce que j’étais inhibé.”

L’ancienne journaliste du 20h de TF1 a voulu en savoir plus sur les raisons qui l’ont poussé à faire carrière dans l’humour. Elle est donc revenue sur l’enfance de Gad Elmaleh. « J’ai jamais fait de l’humour pour faire le con », a-t-il ainsi commencé par expliquer. Il est ensuite entré plus en détail sur ses motivations : « J’ai fait de l’humour parce que j’étais inhibé, j’ai fait de l’humour pour dire à mes parents que je les aimais, j’ai fait de l’humour pour dire que j’étais révolté ou en colère ».

“J’ai jamais dragué quand j’étais jeune.”

En fait, l’humour semblait répondre à beaucoup de ses problèmes. Ça l’aidait même à « trouver [sa] place, à l’école, avec les filles ». « Moi j’ai jamais dragué quand j’étais jeune, a-t-il en effet révélé. Je faisais des blagues pour qu’on me regarde. » Au sein de la rédaction de LDpeople, ce passage de l’interview nous a beaucoup touché. Et le succès venant, à force d’être regardé, il s’est mis à beaucoup douter.

Gad Elmaleh : “Sortir de ma zone de confort.”

« Est-ce que le succès, la popularité, peuvent vous rendre fragile ? », lui a ainsi demandé Claire Chazal. « Oui », a répondu sans hésitation l’ancien compagnon de Charlotte Casiraghi. Et de poursuivre : « On perd, à un moment donné je pense, avec la popularité, une forme de naïveté dans la création. J’ai essayé de la retrouver en prenant le risque d’aller aux États-Unis », a-t-il ainsi ajouté.

View this post on Instagram A post shared by GAD (@gadelmaleh)

Repartir de zéro, c’est donc le pari fou qu’a osé Gad Elmaleh en s’envolant pour les États-Unis. « Je crois savoir pourquoi. Allez faire rire les Américains, sur le terrain, dans ce qu’ils savent faire le mieux, le stand-up, qu’ils ont inventé à New York, c’est gonflé. Je pense qu’il y avait une volonté de ma part de sortir de ma zone de confort », a détaillé la star du film La Doublure.

« Je crois aussi que je voulais voir par rapport à mon histoire, mes histoires d’amours, mon rapport aux femmes. Si j’allais pouvoir séduire une femme qui ne sait absolument pas qui je suis. Ce que je représente en France, j’ai voulu tester ça. Je l’ai testé. Et je suis là… », a-t-il ainsi conclu en rigolant.