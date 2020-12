Gad Elmaleh: retour sur sa folle passion avec une danseuse étoile, il était fou amoureux?

Vedette du programme « La grosse charriade » diffusé sur C8 en compagnie du trublion Cyril Hanouna le 17 décembre dernier, Gad Elmaleh a balancé plusieurs anecdotes étonnantes sur sa vie professionnelle mais aussi intime. En couple avec de belles femmes depuis le début de sa carrière, l’humoriste possède un charme fou ?

Après sa séparation avec la comédienne Anne Brochet, l’humoriste Gad Elmaleh est tombé sous le charme d’Aurélie Dupont, à l’aube des années 2000. Belle jeune femme qui possède la grâce. La danseuse ne manque pas d’atouts pour séduire Gad. Au début, Aurélie Dupont ne semble pas réceptive aux appels de l’humoriste. Mais Gad Elmaleh sort le grand jeu et lui fait la cour et multiplie les cadeaux. Les rendez-vous romantiques se multiplient et l’humoriste. Les cadeaux enchantent la jeune femme qui finit par céder à la fougue du comique.

Une relation qui a duré quatre années

Au final, cette folle passion entre Aurélie Dupont et Gad Elmaleh aura duré quatre années. Cette liaison durera de 2002 à 2006. Le parcours de la jeune femme est assez exceptionnel. Pour devenir danseuse, c’est un parcours semé d’embuches. En 1998, Aurélie Dupont est devenue danseuse étoile. Elle a décroché une médaille d’Or Junior du Concours du Varna en 1992 mais aussi le Prix Benois de la Danse en 2001. Durant sa carrière, elle a aussi été couronnée Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur et Chevalier des Arts et des Lettres. Une sacrée reconnaissance. Le 18 mai 2015, la danseuse prend une décision importante car elle part à la retraite. Durant la dernière représentation, Aurélie est acclamée durant plus de 30 minutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)

Aurélie Dupont à la tête du Ballet de l’Opéra de Paris

En 2016, Aurélie Dupont est nommée directrice du Ballet de l’Opéra de Paris. Elle prend la suite de benjamin Millepied qui n’était resté qu’une année. Maintenant Aurélie Dupont est en couple avec Jérémie Bélingard qui est également un danseur étoile. Elle a donné naissance à deux enfants Jacques et George. Concernant, Gad Elmaleh, il est père de deux garçons : Raphaël, 7 ans et Noé, 20 ans. Après son aventure avec Aurélie Dupont, Gad a eu une liaison avec Nora Arnezeder, Marie Dupont et Charlotte Casiraghi.

Gad Elmaleh, un humoriste très populaire

Gad Elmaleh a beaucoup de charme. Il faut dire qu’il est l’un des hommes les plus drôle de France. Un bel atout pour séduire quelqu’un. Gad est très actif. Il enchaîne les spectacles sur scène et les rôles au cinéma. La plupart des films dans lesquels il tourne sont de beaux succès. Il fait partie des acteurs bankables sur le marché, c’est-à-dire ceux qui permettent aux producteurs de monter un film grâce à un comédien en vue. Ses spectacles qu’ils fait sont aussi à guichets fermés. Malheureusement avec la crise sanitaire, il a dû annuler plusieurs représentations et il en était très triste. Il a vraiment hâte de remonter sur scène.