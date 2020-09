Gad Elmaleh : triste nouvelle pour l’humoriste, mais Lââm, soutien inattendu, va elle dérider

Gad Elmaleh fait face à une grande déception. En effet, c’est avec le cœur lourd qu’il doit annoncer à ses fans une mauvaise nouvelle. La tournée de son tout nouveau spectacle est reportée. À cause du contexte instable lié à la crise sanitaire, Gad Elmaleh n’a d’autres choix que celui-ci. Lui qui était impatient de retrouver son public et de les faire rire avec ses toutes nouvelles blagues, il encaisse un coup dur. Mais ils seront plusieurs à tenter de lui remonter le moral, et même Lââm va y aller de sa boutade. Découvrez le message de Gad Elmaleh sur Instagram et la réponse de la chanteuse.

Gad Elmaleh partage une triste nouvelle sur les réseaux sociaux

Gad Elmaleh est à la même enseigne que les autres artistes. En effet, les concerts et les spectacles s’annulent ou se reportent les uns après les autres. Au moment du début de la crise sanitaire, les artistes reportaient leurs dates pour le mois de septembre et le mois d’octobre. Mais à présent que nous y sommes, il est impossible de tenir les délais. la crise sanitaire bat son plein pour une deuxième vague de contagions dans toute la France. Alors, il convient absolument d’attendre que la situation s’arrange, quitte à repousser les dates à l’année prochaine.

Gad Elmaleh est forcément extrêmement déçu de devoir reculer sa tournée. Comme tous les artistes qui sont contraints de décevoir leurs fans. Mais ces derniers comprennent bien que la décision est déjà prise, dès lors que la pandémie est toujours d’actualité. En effet, Gad Elmaleh ne va pas prendre la responsabilité d’enfermer ensemble des centaines de personnes, assises côte à côte pendant plus d’une heure. Car si une seule personne est malade, même sans symptômes apparents, elle contaminera toute la salle en un rien de temps. En effet, ni Gad Elmaleh, ni aucun artiste ne veut avoir à assumer ce genre de responsabilité.

La pandémie dicte ses lois

La santé et la sécurité restent les priorité même si cela vient long et compliqué pour les artistes. Heureusement, Gad Elmaleh ne risque pas de disparaître des scènes françaises à cause de ce report de date. Tandis que les petits artistes débutants risquent effectivement de perdre leurs publics. Mais cela n’empêche pas Gad Elmaleh de sentir son cœur se briser en annonçant la nouvelle à ses fans. L’humoriste a bien conscience du nombre de personnes qui va être atteint par cette triste nouvelle. Car toutes les villes de sa tournée affichaient complet.

Pas de spectacle le 8 septembre prochain pour Gad Elmaleh. Plus aucun spectacles avant l’année prochaine. Son nouveau one man show s’intitule D’ailleurs et ses fans étaient pressés de le découvrir. Tout autant que Gad Elmaleh était impatient de le jouer pour eux. Sur le message qu’il délivre à ses abonnés sur Instagram, le tristesse de Gad Elmaleh est tout à fait perceptible. Ainsi, c’est tout naturellement que ses fans tentent de lui remonter le moral. Déçus eux aussi que le spectacle se retrouve reporté, ils comprennent bien qu’il serait ridicule d’en vouloir à l’artiste.

Les fans de Gad Elmaleh se mobilisent pour ne pas laisser l’humoriste se ronger les sangs

Plutôt alors que de lui écrire qu’ils sont tristes les uns après les autres, les abonnés de Gad Elmaleh vont essayer de les faire rire. Ils vont lui souhaiter du courage et lui montrer leur hâte de le retrouver sur scène l’année prochaine. Et surprise, même la chanteuse Lââm va faire un effort pour dérider l’humoriste. Elle va lui laisser un commentaire amusant qui aura l’effet escompté sur de nombreux internautes par la même occasion.

Lââm indique à Gad Elmaleh qu’il fait faire preuve de courage. Et pour lui montrer que cela n’est pas si compliqué, elle lui dit que cela dix ans que ses concerts sont reportés et qu’elle est toujours présente. Une preuve d’autodérision inattendue de la part de la chanteuse. Gad Elmaleh peut se sentir soutenu dans cette épreuve. Et qui sait, grâce à Lââm il pourrait même en rire de bon cœur. C’est en tout cas l’effet que cela a eu sur les abonnés de Gad Elmaleh. Tous acclament le commentaire de la chanteuse s’amusent de ses propos. De quoi faire relativiser Gad Elmaleh à qui son public manque beaucoup. Car le public de Lââm lui manque à elle depuis déjà 10 ans.

Seul le temps et la persévérance des scientifiques vont nous tirer d’affaire

En attendant que reprennent les tournées de spectacles en tout genre, les fans prennent leur mal en patience. Mais les artistes aussi apprennent à prendre sur eux pour que le temps ne paraissent ni trop lourd, ni trop pesant. Surtout que la santé est un domaine prioritaire qui prend le pas sur n’importe quelle autre considération. Aussi Gad Elmaleh partage quelques messages sur son compte Instagram afin d’encourager les gens à porter leurs masques et à respecter les gestes barrière. Mieux encore, il fait rire ses fans grâce à cet accessoire devenu indispensable. E cela fait beaucoup de bien de pouvoir rire de la pandémie car elle nous fait très peur à tous.

Gad Elmaleh ne sera donc pas de si tôt de retour sur scène. L’année prochaine en revanche, il sera bien présent pour relancer sa tournée si tou va bien. Il paraît sensé de croire qu’une solution médicinale devrait être trouvée d’ici l’année prochaine. La pandémie ne sera alors plus qu’un mauvais souvenir et nous pourrons profiter de nos loisirs sans la terreur de rencontrer notre ennemi commun invisible.