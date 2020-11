Geneviève de Fontenay ruinée, sur la paille? Elle ne vit qu’avec 1.400€ par mois

L’élection de Miss France 2021 arrive à grands pas, Geneviève de Fontenay qui a été responsable de cet événement ne veut pas se taire. Alors qu’elle avait empoché le pactole en vendant la marque Miss France à la société Endemol en 2002, elle a livré une interview exceptionnelle au quotidien Le Parisien. Toujours très franche, l’icône des Miss a parlé aussi de ses revenus sans tabou.

Ex-dirigeante du Comité Miss France et du Comité Miss Prestige National, la célèbre Geneviève de Fontenay habite actuellement une petite vie tranquille dans une maison localisée à Saint-Cloud, dans le département des Hauts-de-Seine. Elle y mène une petite vie paisible.

Geneviève de Fontenay, ruinée

La célèbre organisatrice de concours de beauté n’a jamais bougé de la ville où elle a décidé d’habiter avec son mari, Louis Poirot. Mais, apparemment cette femme serait maintenant sur la paille. Au moment de la vente de la marque Miss France à la société Endemol, en 2002, son fils Xavier a perçu 90% de la vente que les observateurs estimaient à 6 millions d’euros. Elle n’en aurait perçu que 10%. Toutefois, elle aurait mis de côté 50% de ses gains pour ses petites-filles. Si peu de monde s’inquiète pour son sort, son ex collaboratrice à la tête du comité Miss France, Geneviève Leblanc, a précisé au Parisien : « Elle n’est pas malheureuse. Elle mange tel un oiseau et ne se rachète que des vêtements qu’à chaque tremblement de terre. »

Une femme très économe

Ainsi, Geneviève de Fontenay est très économe et gère son budget au mieux. « Mes tenues durent des années. Comme c’est classique, ça ne change pas. Je n’ai que deux chapeaux, le blanc et le noir. On ne change que le ruban. Le feutre ne bouge pas, comme mon crâne », a indiqué Geneviève de Fontenay. Interviewée aussi, Sonia Rolland a souligné : « Ce n’est vraiment pas une femme d’argent. » Actuellement, l’octogénaire vivrait avec une retraite de seulement 1.400 euros par mois. Une somme qui lui suffit. « En 2017, je n’ai même pas été imposable. Mais je n’ai pas besoin de grand-chose. Moi, j’aime les gens. C’est le peuple, ma nourriture », a-t-elle livré. Au moment de ses derniers galas, en 2015, Geneviève de Fontenay complétait ses revenus avec des sessions de dédicaces payées à 1.500 euros ou des publicités.

Quel était la rémunération mensuelle de Geneviève de Fontenay ?

Avant de cesser son activité, Geneviève de Fontenay avait un train de vie très confortable. D’après l’hebdomadaire Voici, elle percevait 4.000 euros par mois quand elle intervenait dans la société Miss France. Vendre la société à l’entreprise Endemol était-elle une faute ? Dans l’émission Morandini Live, elle a indiqué que son fils avait pu se payer un appartement à Deauville et une maison à Saint-Cloud avec cet argent. « Je me suis dit que ça va profiter à la famille », a-t-elle terminé.