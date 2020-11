George Clooney victime d’un rare maladie, “Je ne souhaite ça à personne” a été paralysé du visage pendant un an

George Clooney n’a pas toujours eu les facilités qu’on lui connaît. En effet, âgé de 14 ans, il a été victime d’une maladie rare. Dans un entretien pour So Film, l’acteur est revenu sur cette atteinte qui l’a handicapé dans sa vie quotidienne. Explications.

George Clooney atteint de la paralysie de Bell

Tout juste adolescent, George Clooney avait été victime d’une maladie rare, la paralysie de Bell, qui avait immobilisé la moitié de sa figure : “C’est très particulier, il y a plein de choses qui semblent évidentes dans la vie quotidienne et qui d’un jour à l’autre deviennent compliquées” a-t-il notamment commencé par dire. Il poursuit son propos en indiquant que même les choses faciles du quotidien étaient difficiles : “Quand je voulais boire un coup à la bouteille, je devais tenir ma lèvre fermée pour ne pas m’en mettre plein le visage”.

George Clooney : cette maladie rare qui l’a handicapé durant son adolescence https://t.co/wiI16fXnBM pic.twitter.com/4ZzJZXLQmN — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) November 23, 2020

Une maladie qu’il a du surmonter pendant un an et qui a pu l’endurcir : “Quand on vit ce genre de choses, c’est évident que ça vous oblige à affirmer votre personnalité et votre sens de l’humour”. Heureusement pour lui, ce trouble se guérit assez vite grâce à des médicaments et de la rééducation :“Je ne souhaiterais ça à personne parce qu’à cet âge, tout ce qu’on veut, c’est se fondre dans la masse et éviter de se faire remarquer. Mais ça m’a appris à ne pas prendre les choses trop à coeur…”.

George Clooney a offert un million de dollars à plusieurs amis

George Clooney a été pris d’un élan de générosité il y a quelques années, en donnant un million de dollars à plusieurs de ses amis. En effet, l’acteur explique dans un entretien, pourquoi il a fait ça : “Ce sont ces gars qui, sur une période de 35 ans, m’ont tous aidé d’une manière ou d’une autre. […] Sans eux, je n’aurais rien de tout cela. Nous sommes tous très proches, et je pensais simplement que si je me faisais heurter par un bus, ils seraient tous dans le testament. Alors pourquoi est-ce que j’attends d’être renversé par un bus?”.

Dans cette même interview, George Clooney a expliqué comment il a fait : “J’ai acheté 14 sacs Tumi, puis j’ai emballé un million de dollars, en espèces, ce qui n’est pas autant que vous le pensez, en termes de poids, dans chaque sac”. Il a ensuite invité ses amis et sur la table à manger, l’hôte avait disposé un sac sur chaque place. : “J’ai sorti une carte sur laquelle j’ai mis chaque endroit où j’étais allé grâce à eux et chaque chose qu’ils m’ont fait découvrir. Je leur ai dit : “Combien vous rembourseriez des gens comme ça ?”, et j’ai ajouté : “Attendez, que pensez-vous d’un million de dollars ?”. Une belle histoire non ?