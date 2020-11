Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo s’affichent dans leur lit, (Wow) pour la soirée Halloween

Pour cette fête d’Halloween 2020, la femme de Cristiano Ronaldo a décidé de fêter l’événement d’une manière très particulière. En effet, la splendide Georgina Rodriguez publie des photos où elle apparaît confortablement installée sur son immense lit ! Dans sa story Instagram, la jolie brune partage avec ses fans, des clichés de toute sa petite famille dans sa chambre à coucher ! Car cette année, il n’était pas question pour eux de grandes festivités. Puisque comme dans de nombreux pays, le confinement est de retour.

Georgina Rodriguez

Pourtant, son mari Cristiano Ronaldo était bien présent, ce week-end, sur les terrains avec son équipe de la Juventus de Turin. Ainsi, Georgina Rodriguez a profité d’Halloween pour passer du temps avec ses trois enfants. Pour cette fête des morts 2020, la célèbre influenceuse avait choisi une ambiance plutôt cosy. Toute la petite famille était donc réunie pour s’offrir une petite soirée devant la télévision. Georgina Rodriguez a publié aussi un merveilleux cliché de leur petit-déjeuner spécial Halloween. Et au menu, c’était chocolat chaud et viennoiseries. Ses publications étaient également agrémentées de quelques jolies citrouilles pour rappeler ce jour normalement si particulier.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 25 Oct, 2020 a las 9:40 PDT

Comme a son habitude, la compagne du Ballon d’Or a rapidement créé un véritable buzz sur la toile. Car de manière systématique, chacune de ses publications remporte un véritable succès. Il faut bien avouer que Cristiano et Georgina Rodriguez sont véritablement les rois des réseaux sociaux. Puisque Cristiano Ronaldo est tout simplement le numéro 1 d’Instagram. Avec plus de 240 millions d’abonnés, le sportif Portugais est la personnalité la plus suivie au monde sur le web. Mais Georgina Rodriguez ne se débrouille pas mal non plus ! Car elle peut compter sur une communauté de près de 22 millions de followers suivant la moindre de ses publications. Au fil des années, la maman de 3 enfants est véritablement devenue une influenceuse particulièrement très importante.

Et elle ne cesse d’ailleurs de faire la une des magazines qui s’arrachent le moindre de ses clichés. Sur son compte Instagram, apparaît un véritable défilé des plus belles Unes de journaux réalisés par la belle brune. Des célèbres magazines comme Paris Match ou Vogue sont toujours heureux de pouvoir afficher le joli visage de Georgina Rodriguez. Pour ses admirateurs, la vie de la jeune femme est un véritable conte de fée. Mariée au plus célèbre des footballeurs, la vie de Georgina Rodriguez est faite de luxe et de paillettes. D’ailleurs, elle n’hésite pas à s’afficher dans les plus beaux palaces du monde ou en prenant la pose à côté des bolides de son mari. Il n’est pas non plus rare de l’apercevoir aux abords de leur jet privé, ou lors des soirées les plus courues aux quatre coins du monde. Durant tout cet été, le couple a également été aperçu sur un magnifique yacht dans les eaux bleues de la Méditerranée.

Ver esta publicación en Instagram De la mano, con muchos sueños por cumplir. #love ❤️🙏 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 31 Ago, 2020 a las 4:15 PDT

Mais ces dernières publications pour Halloween, n’étaient pas du tout dans la même veine. Car pour la circonstance, Georgina Rodriguez avait choisi la sobriété. Simplement installée dans son immense lit avec ses enfants, toute la petite famille a passé la soirée d’Halloween à regarder quelques films. Car la période n’est effectivement pas aux réjouissances. Et même pour le clan du footballeur le plus célèbre du monde, la pandémie du covid-19 a évidemment des conséquences. Que ce soit en Italie où il joue, ou au Portugal le pays de son cœur, le confinement est d’application. Il n’est donc pas question cette année d’organiser d’énormes fêtes avec un grand nombre d’invités. Tout le petit clan Ronaldo a donc décidé de fêter Halloween dans la plus grande simplicité.