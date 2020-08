Georgina Rodriguez: La chérie de Cristiano Ronaldo sublime en tenue super moulante blanche

Georgina Rodriguez: Cristiano Ronaldo est un des plus grands joueurs de football professionnels de l’Histoire. Il est notamment quintuple ballon d’or ! Mais ce qui intéresse ses fans aujourd’hui, c’est sa sulfureuse compagne, la très belle Georgina Rodríguez. En effet, elle apparaît dans des tenues fabuleuses, qui mettent ses atouts en valeur, sur son compte Instagram. De quoi attirer l’attention de ses followers et de ceux de Cristiano Ronaldo. D’autant qu’il se pourrait bien que les amoureux se soient fiancés !

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez forment un couple de rêve

Cristiano Ronaldo a une vie sentimentale pour le moins atypique. En effet, il est le père de quatre enfants mais personne ne connaît l’identité de la mère de son premier enfant, ni celle des jumeaux. En effet, il aurait payé une somme astronomique à la mère de sono premier enfant pour qu’elle abandonne ses droits sur lui et qu’elle reste anonyme. Et pour ses jumeaux, Cristiano Ronaldo aurait fait appel aux services d’une mère porteuse. Pour son quatrième enfant, c’est sa compagne actuelle, Georgina Rodríguez qui en est la mère. Et elle prend sous son aile affectueuse les trois autres enfants de son amoureux.

La compagne de Cristiano Ronaldo n’est pas seulement une mère hors pair, elle est également une femme d’une grande beauté. Et ses followers sont présents pour chanter ses louanges sous chacune de ses publications. La dernière en date à faire sensation est une image d’elle dans une tenue extrêmement moulante. Du haut de ses talons aiguilles, les formes de sa silhouette s’affinent et se galbent pour rendre le plus beau des effets devant l’objectif. mais jugez plutôt par vous-même en découvrant cette images-dessous.

Voir cette publication sur Instagram La luna está llena de miradas que se perdieron buscando una respuesta 🌓 Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio) le 26 Août 2020 à 10 :51 PDT

Georgina Rodríguez est une jeune femme qui n’a rien a envier aux tops models

Cristiano Ronaldo n’a effectivement pas choisi n’importe qui pour compagne. Car il se pourrait bien que le couple s’engage dans une aventure encore plus sérieuse : la mariage. En effet, d’après quelques clichés partagés sur les comptes Instagram des tourtereaux, il apparaît clairement que Georgina Rodríguez ait dit “oui” à Cristiano Ronaldo. Et depuis, elle porte une bague sublime à son annulaire gauche. Difficile de douter des sens de ses quelques indices. Un mariage se profile pour Cristiano Ronaldo et sa compagne. La famille recomposée qu’il forment depuis décembre 2016 va devenir officielle par les liens du mariage.

Voir cette publication sur Instagram YESSS 🌹 Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio) le 22 Août 2020 à 1 :37 PDT

Les fans de Georgina Rodriguez voient leurs rêves de conquérir cette magnifique femme s’évanouir. Mais les fans de Cristiano Ronaldo se réjouissent encore de cette nouvelle qui n’a pas encore été officialisée explicitement. Ce qui est certain, c’est qu’ils forment un merveilleux couple ! Avec leurs quatre enfants, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont encore de belles aventures qui les attendent. Cristiano Junior, Eva, Mateo et Alana semblent entourés d’un amour profond et sincère. Un amour qu’ils retrouvent également dans les yeux de leur père, Cristiano Ronaldo et de Georgina Rodríguez, lorsqu’ils plongent leurs regards l’un dans l’autre.