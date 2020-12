Georgina Rodriguez : la compagne de Cristiano Ronaldo dévoile son postérieur sur les réseaux sociaux!

Georgina Rodriguez est sublime et personne ne l’ignore. Mais sur son compte Instagram, s’est devenu très clair à la publication de plusieurs photos qui ont mis en évidence sa silhouette. En effet, la compagne de Cristiano Ronaldo possède des formes généreuses qu’elle n’hésite pas à mettre en avant. Dans sa combinaison ultra-moulante, impossible de ne pas deviner les courbes de la jeune femme. LDPeople ne pouvait faire la sourde oreille face à un tel engouement sur les réseaux sociaux. Alors, nous vous proposons un article qui découvrir ces images fascinantes.

Georgina Rodriguez met ses fans à genoux avec des publications renversantes

Après leur séjour annuel à la neige, c’est direction Dubaï que s’envole la petite famille de Georgina Rodriguez et de Cristiano Ronaldo. Car le froid de l’hiver va un temps, tout le monde n’est pas fan de la chute des température et des feux de cheminée. Alors qu’à Dubaï, tout le monde peut oublier la doudoune et ressortir des tenues de soirée faites pour des températures plus clémentes. Georgina Rodriguez ne se prive pas pour ce qui est des tenues sublimes justement. Elle endosse de superbes outfit qui savent mettre en valeur sa silhouette. Et dans deux de ces récentes publications sur Instagram, c’est une combinaison ultra-moulante qui a attiré l’attention des internautes. Plus de d’habitude, les abonnés de la star faisaient preuve d’un vif engouement.

Georgina Rodriguez prend la pose de profil et de dos afin de permettre à ses abonnés de contempler son postérieur rebondi. C’est en effet très tendance ces temps-ci que de présenter un postérieur conséquent. Malgré sa taille de guêpe, la compagne de Cristiano Ronaldo a des courbes généreuses qu’elle sait mettre en valeur. Adepte de la mode et des dernières tendances, elle s’essaie à la combinaison moulante. Couverte de la tête aux pieds, c’est pourtant sans efforts que toutes sa silhouette se dessine. Les fans de la star n’ont besoin de s’efforcer à imaginer ce qui se cache en dessous. Avec son sac à main Birkin de chez Hermès et ses talons hauts, Georgina Rodriguez fait un véritable carton.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Un postérieur incomparable qui fait des ravages sur les réseaux sociaux

La belle n’en est pourtant pas à son coup d’essai pour faire chavirer ses fans. En effet, elle pose aussi régulièrement dans des dessous de soie ou de dentelles. Le tout laissant apparaître ses aouts féminins sans pareil. Mais elle sait varier les plaisirs pour créer la surprise à chacune de ses nouvelles publications. À vrai dire, vos rédacteurs LDPeople ne sauraient pas trouver une images de Georgina Rodriguez qui fasse tache sur son compte Instagram. Toujours superbement apprêtée, la compagne de Cristiano Ronaldo n’en finit plus de fasciner les internautes. Malgré tout, elle est aussi populaire pour être une mère exemplaire et aimante. Et cela n’est pas le dernier de ses atouts aux yeux de son compagnon et de ses fans.