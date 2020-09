Georgina Rodriguez reçoit la bague la plus chère du monde de la part de son chéri Cristiano Ronaldo, il a dépensé une fortune

Entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, c’est une histoire d’amour de fous ! Et rien n’est trop cher pour le footballeur quand il veut épater sa bien-aimée. Il vient même de lui offrir la bague qui coûte le plus d’argent, dans le monde entier !

Critstiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vivent une histoire d’amour digne des contes de fées. Le jeune couple s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux. Surtout l’actrice espagnole ! Suivie par plus de 12 millions de fans sur son compte Instagram, Georgina Rodriguez partage sa vie avec ses admirateurs. Récemment, Georgina Rodriguez posait sur le tapis rouge du festival de Venise. On pouvait la voir dans de magnifiques robes cocktails, aux côtés du réalisateur espagnol Pedro Almodovar.

Accrochez-vous bien !

I see you ❤️

Quand on aime, on ne compte pas : Cristiano Ronaldo pourrait être un fervent défenseur de cet adage. Le chéri de Georgina Rodriguez en a en tous cas donné la preuve récemment. C’est le titre Le Gamblings Deals qui a révélé cette information. Accrochez-vous bien ! Celui qu’on surnomme désormais CR7 a déboursé pas moins de 615 000 livres soit 435 millions d’euros. Il a jeté son dévolu sur un bijou de la célèbre maison de luxe française Cartier. Quelle a été la réaction de Georgina Rodriguez ?

Après la voiture la plus chère au monde, la bague la plus chère au monde !

Vous l’aurez compris : rien n’est trop beau pour le footballeur milliardaire. Aurait-il la folie des grandeur ? En juillet dernier, il s’est permis une autre folie de dingue. Il a acheté la voiture la plus chère au monde. Que cherche-t-il à prouver ? Sa voiture vaut quand même 16,5 millions d’euros. Georgina Rodriguez a-t-elle validé le modèle ?

Si le compagnon de la belle Georgina Rodriguez se permet ces dépenses inconsidérées, c’est parce qu’il se classe désormais 3eme milliardaire du sport. Seuls le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather Jr. le devancent. L’international portugais vaut actuellement au moins 1 milliard de dollar. Et vues ces dernières dépenses extraordinaires, on pourrait penser qu’il ne sait pas trop quoi faire de son argent !

Cristiano Ronaldo: « Le 1er footballeur de l’histoire à gagner un milliard de dollars »

« Cristiano Ronaldo a gagné 105 millions de dollars l’année dernière, ce qui lui a permis de se hisser au quatrième rang de la lise Forbes des 100 célébrités les mieux payées en 2020, une place au-dessus de Lionel Messi, et de devenir le premier footballeur de l’histoire à gagner un milliard de dollars », a ainsi expliqué le célèbre magazine Forbes sur sa page officielle sur le réseau twitter, le 4 juin 2020. Et vous, que feriez-vous avec un milliard de dollars ?