Géraldine Maillet “TPMP”: un ancienne photo d’elle refait surface et crée totale polémique sur la toile

Géraldine Maillet s’est replongée dans ses souvenirs de mannequin d’il y a quelques années La chroniqueuse de “Touche pas à mon poste” a choisi d’en faire profiter ses abonnés sur Instagram en postant une étonnante photo. Voyez par vous-même.

Une photo décalée de Géraldine Maillet

Ce mardi 1er septembre, Géraldine Maillet a eu un petit coup de nostalgie et s’est replongée dans ses souvenirs de mannequin. Du coup, la chroniqueuse de “Touche pas à mon Poste” a souhaité partager une photo d’elle d’il y a quelques années sur son compte Instagram. Sur ce cliché on peut voir la jeune femme en train de… sucer le pouce de son pied. Si a première vue elle est un peu décalée, Géraldine Maillet est plutôt fière de la photo comme en atteste sa légende : “Merci à l’immense @kotobolofo d’avoir retrouvé ce shooting pour un spécial @isseymiyakeofficial fin 90“.

La photo choisie n’a pas vraiment remporté un franc succès niveau commentaires de ses fans : “C’est rare mais là je suis vraiment pas fana de cette photo sûrement à cause du fait que je déteste les pieds !”, “C’est supposé être artistique ?”, “C’est très étrange ce shoot…”, “C’était quoi le thème pour se manger le gros orteil??”, “Comme dirait Zaho… c’est chelou“, pouvait-on notamment lire sous la photo. Heureusement pour Géraldine Maillet que les collègues de “Touche pas à mon Poste“ont su apprécier la pose de la jeune femme : “Quelle photo de dingue ! Mannequin un jour mannequin toujours“, lui écrit Valérie Benaïm. “Quelle souplesse“, surenchérit ensuite Émilie Lopez.

Une rentrée en grande pompe pour TPMP

Il faut préciser une chose, avant de devenir chroniqueuse pour Cyril Hanouna, Géraldine Maillet avait posé pour les plus grands magazine comme Vogue, Elle, Madame Figaro ou encore Marie Claire. Depuis 2016, elle est devenuel’une des chroniqueuses favorites de Touche pas à mon poste et comme ses collègues, ce lundi 31 août 2020, elle pu faire sa rentrée dans une ambiance très joyeuse, en dépit d’un public fortement réduit et du respect des gestes barrières imposés.

Créé et animé par Cyril Hanouna, depuis 2010, le show a vu le jour sur la chaîne France 4, il y a plus de dix ans maintenant. Le programme est devenu petit à petit essentiel à la grille télévisuelle le 8 octobre 2012, l’émission a été transférée sur D8, devenue C8 en septembre 2016. Dans cette dernière, TPMP est diffusée quotidiennement en avant-soirée. Cette saison, le trublion du PAF a fait appel à de nouveaux talents pour enrichir sa team de chroniqueurs. Parmi eux, l’on retrouve Priscilla Liaud ou encore Ben H.