Gérard Depardieu bientôt à la une d’un projet (pour adultes) surprenant!

Gérard Depardieu est un acteur français que l’on ne présente plus. Souvent caractérisé de “monstre du cinéma français”, l’acteur a plus de cinquante ans de carrière derrière lui. Mais cela ne signifie pas qu’il est prêt à s’arrêter de nous surprendre. Car Gérard Depardieu est une personne qui ne sait pas vivre sans projets. Ou plutôt, qui ne peut faire autrement que d’en rejoindre. Pour preuve, il est illustré dans une bande dessiné pour adultes, suivi par le dessinateur pendant qu’il tourne un film. Les planches sortaient en 2012 mais pourraient ne pas tarder à se faire adapter en dessin animé pour passer à la télévision.

Gérard Depardieu sera prochainement à l’affiche d’un nouveau projet détonnant

Gérard Depardieu a tourné, et tourne encore, dans des films magnifiques. Son charisme et son phrasé crève l’écran. Mais cela n’a pas toujours été le cas. En effet, lorsqu’il commence sa carrière il ne peut pas se vanter d’avoir une allocation parfaite. C’est à force de travail que la voix du comédien va se dessiner pour devenir culte aujourd’hui. Saviez-vous que sa voix avait été doublée pour son premier essai ? Nous étions en 1965 et Gérard Depardieu faisait ses premiers pas devant les caméras pour un court-métrage, Le Beatnik et le Minet, de Roger Leenhardt. Aujourd’hui, personne ne pourrait imaginer supprimer la voix de Gérard Depardieu à l’écran. Au contraire, l’on cherche à démultiplier les supports de son expression. Ainsi, en 2012, lorsqu’il tourne dans un documentaire sur Dumas, il a été décidé qu’il était de bon goût de le faire suivre par un dessinateur.

D’un documentaire naît une bande dessinée et de celle-ci va naître un dessin animé

Sur les traces de Dumas dans le Caucase, Gérard se superpose à lui. Alors, le réalisateur du documentaire a suggéré que lui aussi soit suivi par un artiste. Dumas était suivi par un peintre, Jean-Pierre Moynet, et Gérard Depardieu par un dessinateur, Michel Sapin. Durant plusieurs années, le dessinateur n’a quasiment pas lâché l’acteur d’une semelle. Et il en est né une bande dessinée fantastique intitulée, Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu. Mais la nouveauté, c’est bien que cette bande dessinée soit prochainement adaptée en dessin animé.

Gérard Depardieu est apparement enchanté de doubler son personnage pour lui donner sa voix. La société Toon Factory est en charge de la production de ce projet inédit. L’occasion de voir le monde à travers les yeux de Gérard Depardieu. Avec évidemment, toute sa sensibilité, sa démesure, son authenticité et son franc-parler. Les fans de Gérard Depardieu, de Michel Sapin ou encore des dessins animés pour adultes se réjouissent tous de cette nouvelle. Un beau projet qui va permettre à tous de mieux cerner les aspérités de cet être hors du commun. Une chose est sûre, Gérard Depardieu peut plaire ou choquer, il ne laisse jamais personne indifférent.