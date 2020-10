Gérard Depardieu fascine fortement Macron, il lui fait une demande très étrange !

Même les grands hommes d’État ont des idoles. Et cela semble aussi être le cas pour le président de la République. Par l’intermédiaire d’une connaissance commune, Emmanuel Macron aurait en effet tout tenté pour rencontrer Gérard Depardieu. Le monstre sacré du cinéma compte donc parmi ses fans le chef de l’État français. Mais il n’est pas certain que cet intérêt soit réciproque !



Le témoin de cette étrange demande est le dessinateur Matthieu Sapin. Cet artiste aime consacrer ses bandes dessinées à des célébrités. Il a notamment déjà croqué François Hollande et l’actuel résident de l’Élysée. Mais il y a quelques années, c’était avec Gérard Depardieu qu’il était parti sur les routes afin de faire la découverte de l’artiste. Durant un long périple, l’auteur a eu la chance de côtoyer le comédien au quotidien. De cette rencontre, est née une BD dont Emmanuel Macron serait véritablement devenu fan. Il a d’ailleurs avoué que ce livre se trouvait sur sa table de chevet. Après avoir fait la connaissance de l’auteur de cet ouvrage, le président de la République lui a donc fait une étrange demande.

Mathieu Sapin a en effet reçu un SMS de la part du président de la République. Dans ce message, Emmanuel Macron lui demandait s’il était possible d’organiser un dîner avec Gérard Depardieu. Le dessinateur de Campagne présidentielle n’a pas précisé s’il avait fait passer le message à l’acteur. Et surtout s’il avait reçu une réponse. Mais il a apparemment analysé cette demande par un besoin des politiques de vouloir se rapprocher des gens du spectacle. “ Je crois que cela illustre bien le rapport entre la politique et les artistes. Le pouvoir rêve toujours de les approcher. Peut-être parce que les politiques sont envieux de leur liberté ” a expliqué Mathieu Sapin dans une interview accordée au Parisien.



Gérard Depardieu

Ver esta publicación en Instagram #gerarddepardieu #Deshommes #LucasBelvaux Una publicación compartida de Gérard Depardieu (@_depardieu) el 19 Ago, 2020 a las 7:45 PDT

Mais ce désir ne semble pas toujours réciproque. Si de nombreuses célébrités sont parfois très proches de certains hommes d’État, Gérard Depardieu ne paraît pas enclin à rencontrer le président Emmanuel Macron. Pourtant, l’interprète de Cyrano de Bergerac est un intime de grands dirigeants de ce monde. Il serait d’ailleurs un ami personnel de Vladimir Poutine, le président russe. Gérard Depardieu possède même un passeport de ce pays remis en propre par l’homme de Moscou. Mais concernant le chef de l’État français, Gérard Depardieu ne serait visiblement pas très pressé de le rencontrer. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste en septembre, l’artiste avait été très précis à ce sujet. Lors d’un échange avec Cyril Hanouna sur C8, Gérard Depardieu reconnaissait avoir été approché par Emmanuel Macron. Le comédien affirmait néanmoins ne pas y avoir donné suite.“ Il m’a téléphoné deux, trois fois quand j’étais en Albanie. J’ai dit ‘ non, je n’ai pas trop envie ‘. Ce n’est pas mon monde “ a déclaré le monstre sacré du cinéma français.



Gérard Depardieu a en effet, à plusieurs reprises, avoué ne plus s’intéresser à la politique française. Il serait d’ailleurs en passe de vendre toutes ses possessions dans l’Hexagone. Il se définit comme un artiste libre et il ne souhaite plus être attaché à un pays en particulier. Serait-ce peut-être la raison de ce refus ? Mais en réalité, cela n’a pas toujours été là même situation avec les présidents français. Puisque Gérard Depardieu a avoué dans TPMP avoir été régulièrement en contact avec un autre président durant son mandat. ” J’étais très proche de Nicolas Sarkozy parce que je comprenais à peu près (…) on avait une complicité “. Ce serait donc plus l’homme que la fonction qui pose problème à Gérard Depardieu !