Gérard Depardieu mis en cause accusé de viol: l’enquête réactivée par le juge!

Alors que Gérard Depardieu fait la tournée des médias pour la promotion de son dernier livre, la justice enquête sur lui. En effet, la plaignante est une actrice qui dénonce un certain nombre de viols et d’agressions s*xuelles qui auraient eu lieu, à l’été 2018 dans la maison parisienne de l’acteur. La comédienne a réactivé sa plainte suite à un classement de l’enquête par parquet de Paris, en juin 2019.

L’avocat de Gérard Depardieu dédramatise

Luc Besson et Gérald Darmanin dans le même cas de figure

C’est par cet axe que l’enquête sur les mises en cause pour viols ont été réactivées à Paris à l’encontre du réalisateur Luc Besson ou le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, aussi après un classement d’enquêtes préliminaires. Pour ce qui concerne Gérard Depardieu, le parquet de Paris, qui peut dans parfois s’opposer à cette réactivation des investigations, avait rendu, le 31 juillet dernier, un réquisitoire introductif qui ouvrait la voie à la désignation d’un juge d’instruction. « Ma cliente a pris acte de l’ouverture de l’information judiciaire et de la nomination d’un magistrat », a souligné l’avocate Me Elodie Tuaillon-Hibon. « Elle renouvelle sa foi en la justice, à disposition de laquelle elle se tient, et espère aborder dans l’avenir les multiples étapes de l’instruction dans le calme et le respect ».