Gérard Depardieu sans vêtements, accueille ses invités dans une tenue complètement inappropriée

Gérard Depardieu vient de sortir un livre poignant. Intitulé Ailleurs, le livre dévoile la fascinante ambivalence de l’acteur. Toujours partagé entre “l’innocent et le monstre”, Gérard Depardieu est une figure incontournable du cinéma français. Son ouvrage est écrit par ses éditeurs, Jean-Maurice Belayche et Arnaud Hofmarcher. Pendant des semaines, ils se sont rendus chez Gérard Depardieu pour recueillir ses témoignages et ses pensées. Et les anecdotes qu’ils ont à ce sujet sont croustillantes. Notamment, les tenues que porte le comédien pour les accueillir chez lui. Parfois sans t-shirt, parfois sans pantalon, Gérard Depardieu n’arrête pas de faire des siennes.

Gérard Depardieu est une personne qui apprécie le naturel et la simplicité

Gérard Depardieu n’est pas de ceux qui aime se donner un genre. L’hypocrisie n’a jamais été dans son caractère et cela ne l’empêche évidemment pas d’être un acteur incroyable. Cela lui permet au contraire de se confronter à des situations rocambolesques. Car Gérard Depardieu a une réputation qui le précède. Il est notamment connu pour avoir des facilités à lever le coude. Les boissons alcoolisées seraient de ses péchés favoris. Mais là encore, les éditeurs du comédien ont des révélations à faire qui vont changer le mythe. En effet, ils ont fréquenter de près le comédien et affirme qu’il est capable de rester sobre pendant des mois entiers. Les entretiens qu’ils ont eu la chance de mener avec lui pour écrier Ailleurs resteront des souvenirs impérissables. Et en voici quelques anecdotes.

Un bon vivant qui est un comédien au talent inégalé

Gérard Depardieu ne se présente plus. Il fait partie de l’histoire du cinéma, tout simplement. Et sur les plateaux de télévision, ses apparitions sont toujours remarquées et remarquables. Il ne semble avoir honte de rien et est en même temps une personne dotée d’une grande sensibilité. Un véritable artiste en somme. Gérard Depardieu n’est pour autant jamais en reste pour briller par ses frasques savoureuses. Ses éditeurs sont tout à fait conscients de leur chance d’avoir pu côtoyer sa personne de près pendant des semaines entières. Et d’assister, modestes, aux monologues fascinants sur sa vie.

Gérard Depardieu est autant une star du cinéma qu’un personnage controversé

Malgré la notoriété de Gérard Depardieu qui n’est plus à faire, il divise tout de même les opinions. En effet, c’est en 2013 qu’il devient un comédien controversé. Il quitte la France pour s’installer en Russie et dénonce les impôts trop important. Beaucoup de personnes vivent ce moment comme une trahison de la part de Gérard Depardieu. Il abandonne le navire alors qu’il est un emblème national. De plus, il a été souvent arrêté en état d’ébriété en train de conduire. Le comédien ne fait donc pas l’unanimité en dehors de son jeu d’acteur. Mais personne ne peut nier qu’il soit tout de même très attachant. C’est en tout cas ce qu’il en ressort des témoignages à son propos. Et ceux de ses éditeurs ne font pas exception.

Ses éditeurs ne s’ennuient jamais de l’écouter parler

Les éditeurs du livre Ailleurs de Gérard Depardieu, Jean-Maurice Belayche et Arnaud Hofmarcher, ont accordé une interview au journal Le Parisien. Ils ont effectivement pour volonté de faire la promotion du livre du comédien. Mais ils sont également heureux de partager quelques anecdotes amusantes avec les journalistes. En effet, Gérard Depardieu est tout aussi succulent dans la vie qu’à l’écran. Notamment, il refuse de posséder un ordinateur. N’en voyant pas l’utilité qu’il pourrait en avoir, Gérard Depardieu ne perd pas de temps à encombrer son domicile. Aussi, ils racontent avec amusement que la tenue du comédien, lorsqu’ils les accueillent chez lui pour leurs entretiens, est toujours une surprise. Rares étaient les fois où Gérard Depardieu est vraiment présentable à 8h30 le matin. Alors, c’est parfois sans t-shirt et parfois sans pantalon qu’ils fait entrer ses éditeurs.

Une prestance remarquable malgré ses tenues inappropriées

En revanche, lorsqu’ils commencent à discuter de la suite du projet, Gérard Depardieu est tout à fait prêt à briller. Qu’importe la tenue qu’il porte sur le dos, il a des histoires fascinantes à raconter et ne se fait pas prier. Il entrait apparement dans de longs monologues passionnants et passionnés à propos de divers sujets. De plus, son maniement de la langue est salué par ses éditeurs. Sa façon de s’exprimer est si claire et belle qu’ils n’avaient parfois pas besoins de retoucher ses propos. En effet, Jean-Maurice Belayche et Arnaud Hofmarcher insistaient pour prendre la totalité de ce qu’il disait afin de ne pas corrompre son message.

Avec Ailleurs, les fans de Gérard Depardieu vont alors pourvoir appréhender une nouvelle facette du comédien. Une facette profonde et sans filtres. Qui reste pourtant toute aussi admirable que celle qu’il offre à voir dans ses grands rôles. Gérard Depardieu n’a donc pas fini de faire parler de lui et de fasciner les foules. Le comédien pourrait encore avoir des centaines d’anecdotes dans sa mémoires qui mériteraient d’être connues au grand jour. Mais avec Ailleurs, nous avons déjà de quoi faire.