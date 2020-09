Gérard Depardieu vient de se convertir: quelle est cette nouvelle religion? de plus il vient de ce baptiser

C’est dans une cathédrale russe que Gérard Depardieu a été baptisé chrétien orthodoxe le vendredi 4 septembre. Ce lieu de culte est situé à Paris.

Le journaliste Dmitry Smirnov a publié un cliché de la cérémonie sur Twitter.

Gérard Depardieu est fasciné par les religions en 1960, il s’était d’abord converti à l’Islam, il possède aussi la nationalité russe depuis sept ans.

Tout comme l’expliquent nos confrères de Voici, le célèbre interprète de Cyrano s’est converti une nouvelle fois. La photo de la cérémonie a été rendue public grâce au journaliste russe Dmitry Smirnov.

C’est dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, située dans le VIIIe arrondissement de Paris, que le baptême a eu lieu en présence d’une trentaine de personnes.

«Мне нравится православное богослужение»: Жерар Депардье принял православие, крестившись в Александро-Невском соборе Парижа pic.twitter.com/cfUbNjvs5W — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2020

Gérard Depardieu change encore une fois de religion

Le media français Valeurs Actuelles a tenu à assister à la cérémonie. Dans la liturgie orthodoxe, on doit renoncer à Satan, c’est ce que Gérard Depardieu fait a en soufflant et en crachant sur ce dernier.

Il a ensuite affirmé son union au Christ « Avec enthousiasme et bon cœur » en faisant des « gestes animés et parfois fantasques, inhabituels au sein d’une cérémonie orthodoxe ».

Enfin, le septuagénaire s’est fait « abondamment asperger le corps et la tête d’eau » sous les « chants solennels du chœur et les prières des célébrants », tandis que l’assemblée s’adonnait à « des étreintes bruyantes et joyeuses ».

Gérard Depardieu est d’ailleurs le parrain d’une petite fille et a été baptisé à ses côtés. Et Interrogé sur ses convictions religieuses, il a précisé « son goût pour la liturgie orthodoxe » et ses « liens avec le clergé orthodoxe ».

L’artiste, récemment arrêté pour conduite en état d’ébriété sur son scooter, ne souhaite pas s’arrêter ici mais sa passion pour les religions étant si grande, il envisagerait déjà de changer de religion.

Après l’islam, le bouddhisme et l’hindouisme, et l’orthodoxie, il souhaiterait désormais se convertir au judaïsme.

Le 31 août dernier dans Touche pas à mon poste sur C8, pour la grande rentrée de l’émission de Cyril Hanouna, le monstre sacrédu cinéma français, après s’être confié sur sa récente arrestation, pour conduite en état d’ivresse sur son scooter, avait également évoqué plusieurs personnalités politiques dont Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qu’il affectionne particulièrement.

Il a affirmé n’avoir “jamais vu un monstre devant lui” et “rire beaucoup” avec chef d’état russe.

Le monument du cinéma a expliqué avoir été assez proche de Fidel Castro et qu’il trouvait Jacques Chirac “très sympathique ». A l’époque, il lui avait même donné un conseil : “Il m’a fait appeler à la mairie de Paris, c’est Claude qui m’a appelé”, s’est-il souvenu, et de poursuivre : “Je vais le voir et là il me dit : ‘Gérard j’ai un gros problème, je ne passe pas à la télévision, j’ai beaucoup de mal à m’expliquer'”. Gérard Depardieu lui aurait alors conseillé d’être honnête avec les Français sur ce point.

“Je lui ai dit, tu vas dire : ‘voilà chers téléspectateurs, je suis très maladroit quand je parle à la télévision, donc je préfère vous le dire’.”

D’après le comédien, ce conseil avisé lui aurait permis de remporter l’élection présidentielle.