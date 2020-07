Gérard Hernandez « Raymond de Scènes de Ménages »: son état de santé fait très peur, il s’exprime!

Toujours en train de ronchonner quand il est Raymond sur M6, le comédien Gérard Hernandez prend un ton bien plus grave quand il s’agit de sa santé dans la vraie vie.

A 87 ans, le comédien se confie sur sa santé

Cela fait maintenant 11 ans qu’il joue Raymond, ce mari grincheux, inséparable de sa femme Huguette, interprétée par Marion Game. Raymond et Huguette, c’est le couple favori de la série Scènes de Ménages. Diffusée depuis 2009 sur M6, ce divertissement réalisé par Francis Duquet suit les histoires de 6 couples, tous très différents. Et Raymond et Huguette, c’est de loin le couple le plus haut en couleurs et le plus vieux. Ce sont des octogénaires qui ont été mariés toute leur vie. Raymond est un ancien gendarme à la retraite et Huguette était femme au foyer. Ils sont aigris, parfois d’une méchanceté gratuite, toujours prêts à critique les autres, mais c’est aussi un couple qui fait rire : Huguette et Raymond ont ainsi fondé une association, le FLV ou Front de libération des vieux. Ils n’ont que 6 adhérents mais veulent faire plier la mairie sur la présence d’enfants dans les square ! Car les enfants vous l’aurez compris, ce sont leurs pires ennemis. Surtout, c’est un couple qui attendrit par l’attachement qu’ils ont l’un pour l’autre mais aussi les francs moments de rigolade qu’ils partagent.

Ses difficultés sur les plateaux de tournage

Pendant les tournages, les comédiens Marion Game, 81 ans, et Gérard Hernandez, 87 ans, se complètent également plutôt bien ! Mais pour une raison beaucoup moins drôle. Car l’âge avançant, les comédiens ont de plus en plus de difficultés à travailler sans douleur. Gérard Hernandez ne se plaint pas de son travail. Il est même heureux de travailler pour Scènes de Ménages depuis 11 ans.

C’est un emploi stable et bien payé, une aubaine quand on sait que le métier de comédien est instable, irrégulier avec des rôles qui sont rarement sur du long-terme. Gérard Hernandez qui a passé des années sur les planches de théâtre goûte donc doublement à ce rôle : pour l’intérêt du personnage et la stabilité de l’emploi. Le grand comédien n’envisage pas un instant arrêter de jouer Raymond. Sur le plateau, Marion Game qui a de plus en plus de trous de mémoire peut compter sur son partenaire de jeu pour l’aider à retenir son texte. Pour Gérard Hernandez, ce n’est pas tant la tête que le corps qui empire. Son physique lui fait défaut au point qu’il en parle car d’un “naufrage”. C’est ainsi qu’il s’est confié sur le plateau de L’Instant de Luxe sur la chaîne Non Stop People. Il continue : “si je me demande où j’ai mal, je peux faire l’inventaire : partout. Sauf aux orteils. Et encore !” Heureusement, le comédien n’a pas perdu son sens de l’humour.

Alix Brun