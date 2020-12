Gérard Hernandez (Raymond, “Scènes de ménages”) : sa santé inquiète, fait très peur, il s’exprime enfin et nous dit tout !

Gérard Hernandez est le comédien qui interprète le rôle de Raymond dans Scènes de ménages. Vous connaissez certainement la mini série de M6 qui met en lumière des couples de divers âges dans des situations du quotidien. Gérard Hernandez fait partie du couple d’octogénaire avec sa partenaire de jeu Marion Game, qui interprète le personnage de Huguette. Depuis 11 ans, ils forment ce couple phare de Scènes de ménages. Mais aujourd’hui, LDPeople vous propose de s’intéresser aux comédiens. Et plus précisément à Gérard Hernandez, spécialement sur ses déclarations en mars dernier à propos de sa santé.

Gérard Hernandez se confiait sur sa santé générale

Invité sur le plateau de Jordan De Luxe en mars dernier, Gérard Hernandez était questionné à propos de son âge. En effet, un comédien de 87 ans ce n’est pas courant. Son expérience, sa mémoire et sa notoriété auprès d’un large public populaire offre une perspective intéressante sur la question du vieillissement. Mais si le personnage de Raymond est blagueur, Gérard s’est lui plutôt montré très terre à terre. En revanche, il aime lui aussi plaisanter dans la vie de tous les jours pour alléger son quotidien. Et surtout pour alléger celui de son épouse. Cependant, il avoue se forcer parfois à s’amuser de la vieillesse. Car en réalité, il ne trouve cela ni joli, ni rigolo. Vieillir, c’est un naufrage disait-il alors en reprenant une citation du Général De Gaulle.

L’animateur de Non Stop People demande alors à Gérard Hernandez si il a peur d’arriver à la fin de sa vie. Une question légitime étant donné son point de vue si pessimiste sur le fait de prendre de l’âge. Mais non, l’interprète de Raymond n’a pas peur. Il a peur pour sa femme et sait bien que sa femme a peur pur lui en revanche. Il précise également qu’il s’agit davantage d’angoisses que de peurs. L’acteur de Scènes de ménages n’a pas un tableau réjouissant à dresser concernant sa santé. Tout est douloureux et rien ne fonctionne plus vraiment comme dans sa jeunesse. Mais c’est le lot de tout un chacun et personne ne peut vraiment y faire quoi que ce soit.

À 87 ans, Gérard Hernandez se confie sur la vieillesse « c’est un naufrage » pic.twitter.com/SbxhpS8dQs — Tony Pittaro (@TonyPittaro) March 3, 2020

Les fans de Scènes de ménages sont inquiets pour l’acteur de 87 ans

Gérard Hernandez se porte aussi bien qu’il peut se porter. LDPeople vous rassure, rien de spécial n’est à noter concernant la santé du comédien. Mais elle est néanmoins inquiétante du fait de son grand âge. Les fans de Scènes de ménages ne peuvent pas imaginer la série de M6 sans Raymond et Huguette. Pourtant, un jour il le faudra bien. Espérons tout de même que cela soit dans très longtemps et que Gérard Hernandez garde le moral. Il ne faudrait peut-être plus l’interroger sur sa santé à l’avenir. Cela a mis une drôle d’ambiance en plateau et l’acteur de Scènes de ménages a l’air bouleversé. N’étant pas de nature fataliste, il n’oublie pas de se réjouir de ce qu’il vit et surtout de la chance qu’il a de jouer un rôle qu’il adore.