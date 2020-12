Gérard Hernandez “Scènes de ménages”: Ce sujet tabou qui l’agace qu’il ne veut plus aborder dans la série

Le 11 décembre dernier, Gérard Hernandez faisait partie des invités de Faustine Bollaert dans le programme Ça commence aujourd’hui. Il a pu parler de son personnage dans la série Scènes de ménages, mais aussi d’indiquer sa fatigue sur un sujet qui, selon lui, est trop fréquemment cité dans la série.

Le 9 octobre 2009, un programme court a été diffusé sur M6 pour la première fois. Dans le passé Kaamelott et Caméra Café avaient été de belles réussites. Le public a tout de suite été séduit par la série Scènes de ménages. Il faut dire que le casting est très qualitatif avec Valérie Karsenti, Anne-Elisabeth Blateau, ou encore Frédéric Bouraly. Le concept de ce programme court est un beau succès. Il raconte la vie quotidienne de différents couples.

Scènes de ménages, un programme plébiscité par le public

Un cocktail qui connait un beau succès auprès des téléspectateurs car plus de 10 ans après ses débuts, le programme attire en moyenne 18.4% de l’ensemble du public d’après les données fournies par Médiamétrie. Mais si le succès est toujours là du côté des fans d’M6, certains comédien phares de la série commencent à en avoir assez. C’est par exemple le cas de l’acteur Gérard Hernandez, qui joue le personnage de Raymond depuis de nombreuses années. Celui-ci a la mauvaise impression que ses scènes concernent souvent le même sujet. « Je trouve que dans ma série, on parle souvent de la mort. Et peut-être un peu trop… Peut-être un peu trop », a-t-il déclaré dans l’émission Ça commence aujourd’hui, animée par la talentueuse Faustine Bollaert sur la chaîne du service public France 2.

Au départ, Gérard Hernandez pas convaincu par Scènes de ménages

Gérard Hernandez explique que la mort ne lui fait pas peur. « Je suis Espagnol, on est toujours assez morbides, mais joyeux morbides… », a-t-il expliqué à la présentatrice de l’émission. Bien heureusement, cette façon de parler de ses derniers jours ne lui a pas enlevé la passion de jouer dans la série. Bien au contraire, car il souhaite tirer sa révérence le plus tardivement possible. « Qu’est-ce que ça veut dire ça : ‘retraite’ ? Ça veut dire qu’on baisse le pavillon ? Qu’on commence à creuser ? Non ! », a souligné qui reste très vaillant alors qu’il a quand même 87 ans.

Ce qui est drôle, c’est que l’homme n’était pas très chaud au départ pour jouer ce personnage dans ce programme court. « Lorsque l’on m’a proposé la série, il y a dix ans, j’ai dit non plusieurs fois et j’étais sûr de ne jouer que deux ou trois mois », avait-il dit au magazine TV Magazine il y a plusieurs années à l’occasion d’une interview. On peut dire qu’il ne s’attendait absolument pas à un succès pareil. Les fans sont nombreux et fidèles à suivre la vie de ses couples qui sont très étonnants. Ce qui est bien, c’est que chaque personne peut s’identifier.