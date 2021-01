Gérard Hernandez (Scènes de ménages) se confie sur les grosses difficultés de son mariage!

Dans une interview accordée à Télé Poche, Gérard Hernandez (Scènes de ménages) livre quelques secrets sur la longévité de son couple. Marié à Marion Game dans le célèbre feuilleton, l’acteur est également en ménage dans la vie. En effet, cela fait 68 ans qu’il vit aux côtés de Micheline son épouse. Le comédien révèle ainsi comment les deux tourtereaux ont réussi à se supporter pendant autant de temps. LD People revient sur ce témoignage aussi étonnant qu’émouvant.

Gérard Hernandez (Scènes de ménages): un homme aussi bien heureux à l’écran que dans la vie

L’homme d’une seule femme

Gérard Hernandez rencontre son épouse alors qu’il n’a encore que 19 ans. Près de 70 ans plus tard, les jeunes amoureux ne se sont jamais séparés. Mais pour arriver à un tel résultat, le parcours est parfois semé d’embûches. Dans le magazine Télé Poche, l’acteur d’origine espagnole revient sur ces années merveilleuses, mais également sur les petits tracas du quotidien. Car bien évidemment, l’interprète de Raymond dans Scènes de ménages n’est pas exempt de tout reproche.

Ainsi tout comme son personnage, il se peut se montrer parfois d’un caractère changeant ou même être de très mauvaise humeur. Pourtant pour avoir été marié aussi longtemps, il admet qu’il faut parfois un peu de piment dans le couple. ” Je suis catégorique : on ne peut tenir que si on ne s’emmerde pas ! Dès que l’ennui arrive,(…), il faut vite ouvrir la porte et sortir “. Mais un tel succès en amour demande d’autres sacrifices. LD People revient sur cette déclaration qui ne manque pas d’humour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓢𝓬𝓮̀𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 𝓶𝓮́𝓷𝓪𝓰𝓮𝓼 //🥴 (@scenes_de_menages_)

Une astuce étonnante

Pour Gérard Hernandez, la recette est très simple. Pour durer dans un couple aussi longtemps, il faut parfois se disputer. Cela leur permet en effet de retrouver les disputes de leurs 20 ans, et bien évidemment de se réconcilier. D’ailleurs, le comédien de Scènes de ménages admet volontiers ne pas toujours être un homme facile. ” D’après ma femme, il y aurait des moments où je peux être assez difficile à vivre. Mais ça ne dure jamais bien longtemps. Ça, c’est l’avantage de l’âge. Tout se passe très bien entre nous. Sinon, on ne serait pas ensemble depuis plus de 60 ans “. Âgé aujourd’hui de 87 ans, Gérard Hernandez a donc quelques similitudes avec son personnage de Raymond dans Scènes de ménages.

Pourtant, il semble néanmoins plus facile à vivre que celui auquel il prête ses traits. Car dans la série à sketches, le mari de Marion Game peut réellement parfois se montrer très désagréable. Même si c’est sur le ton de l’humour ! En tout cas, Gérard Hernandez et son épouse Micheline font véritablement valeur d’exemple avec une telle longévité et un tel amour dans leur couple. Car une telle prouesse tient aujourd’hui presque du miracle. Mais tout ça n’est pas le fruit du hasard. Comme le rappel Gérard Hernandez, cette complicité demande un entretien quotidien. Si l’amour arrive et fleurit par hasard, il s’entretient et se cultive jour après jour. Voilà donc une belle leçon à tirer pour ceux qui souhaitent suivre ses traces.