Gérard Hernandez “Scènes de ménages” : ses rares confidences sur son couple et sa femme Micheline

Gérard Hernandez ne se présente plus ! Mais pour ceux qui ne connaitraient pas son nom d’acteur, il s’agit de l’interprète de Raymond, le mari d’Huguette, dans Scènes de ménages. Dans la vraie vie, il est l’époux de Micheline depuis 68 ans. Et après tant d’années de mariage, tout ne peut pas être rose. Invité dans Ça commence aujourd’hui, l’acteur de 87 ans se confie sur les difficultés liées à la vie de couple. Faustine Bollaert l’interroge sur ce qui le rapproche de son personnage de Raymond dans Scènes de ménages. Et ces déclarations sont croustillantes. LDPeople vous raconte tout !

Gérard Hernandez évoque les difficultés de son très long mariage

Gérard Hernandez impressionne par ses talents de comédiens et sa capacité à rester alerte après tant d’années de travail. Son moteur c’est bien souvent sa vie personnelle. Mais pas toujours comme vous allez le voir. En effet, après 68 ans de mariage, l’interprète de Raymond admet que ce n’est plus de l’amour qu’il y a entre Micheline et lui. Certes, il y en a toujours mais ce n’est pas cela qui les fait vibrer. Selon lui, c’est bien plutôt de la passion. C’est-à-dire que son épouse et lui peuvent s’aimer, se détester, s’enquiquiner, se disputer puis se retrouver sans cesse. Ils se connaissent par cœur et ont une profonde affection l’un envers l’autre. Mais dire que tout est rose serait un mensonge et Gérard Hernandez n’est pas du genre à faire semblant. Un comble pour le comédien direz-vous. Mais après tout, n’est-ce-pas la sincérité qui fait les bons acteurs ?

Raymond et son interprète se ressemblent-ils tant que ça ?

Gérard Hernandez affirme enfin que depuis qu’il est l’interprète de Raymond dans Scènes de ménages, sa vie a changé. Par exemple, lui qui a été élevé avec des règles très strictes se retrouve aujourd’hui à l’aise pour dire des gros mots. Et cela l’amuse énormément. C’est un bonheur dont il ne se prive plus dans sa vie privée dorénavant. Enfin, il est interrogé sur les secrets de longévité d’un couple. Si tant est qu’il y en ait, l’astuce selon lui est de ne pas s’ennuyer. Vos rédacteurs LDPeople ne peuvent que se ranger à l’avis de l’acteur ! Interviewé par nos confrères de TéléPoche, Gérard Hernandez affirmait : “Dès que l’ennui arrive, il n’y a pas de passion qui tienne, il faut vite ouvrir la porte et sortir.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓢𝓬𝓮̀𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 𝓶𝓮́𝓷𝓪𝓰𝓮𝓼 //🥴 (@scenes_de_menages_)

À croire que le comédien ne doit pas s’ennuyer auprès de sa moitié. Micheline et lui vieillissent ensemble, pour le meilleur et pour le pire. De quoi souligner encore un peu les similitudes qui pourraient exister entre son mariage réel et celui de fiction qu’il entretient avec Marion Game (Huguette). En effet, cela fait déjà 11 ans qu’il interprète Raymond sur M6. Son duo avec Marion Game représente l’un des couples favoris du public de Scènes de ménages. Et cela n’est pas prêt de changer ! Que sa vie l’inspire pour son rôle ou que son rôle l’inspire dans sa vie de tous les jours, Gérard Hernandez reste fidèle à qui il est et cela plaît forcément à ses fans.