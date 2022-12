Gérard Piqué quitte le FC BARCELONE

Coup de tonnerre à Barcelone. Dans une longue vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le défenseur espagnol, Gérard Piqué a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière dès cet hiver. Avec les larmes aux yeux, la légende du Fc Barcelone a expliqué que le match de samedi, face à Almeria, sera son dernier match en Liga au Camp Nou. Retour sur la carrière exceptionnelle d’un joueur de classe mondiale qui a terrorisé tous les attaquants du monde durant plus d’une décennie.

Une légende du foot barcelonais et espagnol

Ce jeudi 3 novembre 2022 restera dans la mémoire des fans de football en Espagne, et encore plus à Barcelone, terre de ses plus grands succès. Gérard Piqué, l’élégant défenseur barcelonais a donc décidé de dire au revoir au football en arrêtant sa carrière à l’âge de 35 ans.

Bien que ce soit une énorme surprise pour les supporteurs catalans, cette décision n’en est pas vraiment inattendue vu la tournure que prend sa saison au Fc Barcelone. Longtemps considéré comme un cadre irremplaçable durant les plus belles années du Barça, Piqué n’est plus qu’un simple remplaçant aujourd’hui. En effet, avec le gros recrutement effectué par l’équipe barcelonaise, le joueur n’entre quasiment plus dans les plans de son entraîneur, et ancien coéquipier, Xavi. Depuis le début de cette saison 2022/2023, il n’a joué que quelques bouts de rencontre. Cette situation associée à sa vie personnelle compliquée, surtout sa séparation avec la chanteuse Shakira, a sans doute pesé dans sa réflexion. D’après le journaliste Fabrizio Romano, Piqué, en accord avec le Barça, souhaiterait résilier son contrat dès la semaine prochaine. Pour rappel, son contrat actuel court jusqu’en juin 2024.

Dans son annonce, Gérard Piqué a aussi ajouté que la Fc Barcelone sera son dernier club. Pour expliquer sa décision, le joueur estime que tous ses rêves ont été accomplis grâce au football, au Barça et aux supporteurs catalans. En conclusion de son annonce, il a promis à ses supporteurs qu’il reviendra un jour au Barça.

De leur côté, les dirigeants du Barça, pilotés par son président Juan Laporta ont rapidement réagi à cette annonce. Ils envisagent de rendre un vibrant hommage en l’honneur de la grande carrière du joueur au Camp Nou.

Un palmarès long comme le bras

Arrivé à la Masia, l’académie du Fc Barcelone à l’âge de 10 ans, le jeune Gérard Piqué quitte le club en 2004 et rejoint Manchester United. Après avoir gagné le premier de ses quatre ligues des champions en 2008, il retourne dans son club de cœur. C’est précisément à partir de ce moment-là que le Fc Barcelone, entraîné par Pep Guardiola deviendra l’une des plus grandes équipes du football mondial. Avec Messi, Iniesta ou encore Xavi, il va remporter tous les trophées possibles et imaginables dans le monde du foot :

8 Liga (Championnat d’Espagne de football, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) ;

7 Coupes du Roi (2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021) ;

3 Ligues des champions (2009, 2011, 2015) ;

3 Mondial des clubs (2009, 2011, 2015) ;

6 Supercoupe d’Espagne (2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019) ;

3 Supercoupe d’Europe (2010, 2012, 2016).

Avec l’équipe nationale, la Roja, Gérard Piqué a également remporté la Coupe du Monde de football en 2010, et l’Euro en 2012. Il a joué un rôle capital dans ces deux succès. Au total, club et sélection confondus, Piqué a disputé plus de 750 matchs en tant que joueur de foot professionnel et a glané 31 titres. Avec le Barça, il a disputé 616 matchs, avec peut-être un 617e, samedi prochain face à l’équipe d’Almeria.

Un homme d’affaires accompli

Au-delà d’être un joueur de foot exceptionnel, Piqué a également beaucoup fait parler de lui en dehors des terrains. Il est notamment connu pour avoir été le compagnon de la célèbre chanteuse colombienne Shakira depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, ils ont deux petits garçons. Cependant, le couple s’est séparé il y a quelques mois à cause d’une liaison extraconjugale du joueur du Barça.

En dehors de son métier de footballeur professionnel, Piqué est aussi un homme d’affaires parfaitement accompli. D’ailleurs, il a obtenu un diplôme à ce sujet à l’Université prestigieuse d’Harvard. Avec sa société Kosmos Holding, il a notamment réformé la Coupe Davis de tennis en 2019. Néanmoins, cette révolution est loin de plaire à tout le monde dans le monde de la petite balle jaune.

Cette année, il a également a été la cible des médias après avoir utilisé sa société pour transférer la supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite. Grâce à cette affaire, le joueur du Barça a permis à sa société d’empocher près de 24 millions d’euros. Là aussi, cette décision a fait beaucoup de bruit dans le milieu du football.

Après cette annonce choc dans le milieu du foot mondial, Piqué s’apprête donc à enfiler pour la dernière fois le maillot du Fc Barcelone. Il n’y a aucun doute que le match de ce week-end sera rempli d’émotions pour le futur ex-joueur du Barça, pour ces coéquipiers de longue date et ses supporteurs. Par ailleurs, on ne sait pas encore s’il prendra une place au sein de l’organisation du Fc Barcelone dans les mois ou les années à venir.