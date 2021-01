Gil Alma "Nos chers voisins" hospitalisé en urgence, au plus mal, Il dévoile pourquoi !

Gil Alma a été dévoilé au grand public il y a quelques années alors qu’il jouait dans « Nos Chers Voisins » de TF1. Depuis, l’acteur a enchaîné les tournages et s’est créé une véritable communauté parmi ses fans. Il est d’ailleurs très présent sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram où il fait un véritable carton.

L’une de ses publications du 30 décembre a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions. En effet, les fans se sont montrés très inquiets face à la nouvelle de l’hospitalisation de l’humoriste et acteur. Il nous révèle les détails de ce moment plus ou moins tragique qu’il a passé à l’aube de la nouvelle année.

Une carrière à succès!

On peut dire que Gil Alma est la nouvelle star de France2. Avec sa série « César Wagner », le jeune homme prend le rôle d’un policier dont l’intuition rivalise avec son caractère hypocondriaque. Son rôle et les intrigues du feuilleton tiennent les téléspectateurs en haleine. Ces derniers sont d’ailleurs très présents à suivre les aventures de Gil Alma.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gil Alma (@gilalma)



Rien que pour ce 11 décembre dernier, sa série a réussi à faire un véritable record d’audience. Ce sont près de 5,4 millions de personnes qui se sont réunis devant leur télé. Mais si l’acteur suscite de nouveau l’attention, c’est à cause d’une de ses publications sur Instagram !

Gil Alma publie Une photo aux urgences!

Quelques mots de la publication de Gil Alma ont beaucoup attiré l’attention. « Si mon compte s’arrête c’est que je suis mort » a-t-il déclaré auprès des internautes qui étaient nombreux à se demander ce qui passait réellement. Heureusement, il s’explique rapidement dans la suite sa publication.

C’est à travers un selfie sur Instagram que l’acteur a dévoilé ce qui l’attendait pour la fin d’année. On ne l’avait sûrement pas venir mais ce dernier se trouve bien dans un lit d’hôpital. « Une petite opération de l’appendicite pour terminer l’année 2020 » a-t-il expliqué à ses fans. Une intervention qui s’est faite entre le 30 et 31 décembre dernier et qui a fait quelques étonnés parmi les membres de sa communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gil Alma (@gilalma)

Tout s’est bien passé!

Il semblerait que ce moment, bien que tragique, se soit bien terminé pour lui. Comme il le déclare plus tard : « ça s’est fait. Finissons-en ». De quoi lui permettre de commencer l’année 2021 en beauté puisqu’il se sent prêt. Dans sa publication, l’acteur déclare toutefois qu’il devra quand même « passer son 31 décembre à l’hôpital ».

Hier encore, il soutenait « les copains qui se font opérer et qui en ch**ent pour dormir la nuit suivante ». Il faut dire que les retombées de son intervention ne sont pas faciles ! Malgré tout, l’acteur de César Wagner a déclaré se « sentir près pour 2021 » ! Nous lui souhaitons donc une belle année où il pourra guérir rapidement et retrouve les tournages de son émission !