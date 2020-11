Gil Alma (Nos chers voisins) montre son postérieur en direct sur les réseaux sociaux

Gil Alma interprète le rôle d’Alain Stuck Becker pendant cinq ans dans Nos chers voisins. Il rejoint l’équipe en 2012 et y reste jusqu’en 2017, à l’arrêt de la série. Depuis, il enchaîne les rôles à la télévision mais monte aussi sur scène pour jouer son one-man show. Mais le mercredi 25 novembre dernier, c’est une toute autre prestation qu’il propose à son public. En effet, il était invité à une interview sur Télépro, un média belge. En live sur Facebook, il est interrogé sur sa prochaine participation à une émission qui offre à voir des célébrités en tenue d’Eve et d’Adam. Et Gil Alma a décidé de proposer un avant-goût à son audience !

Gil Alma baisse son pantalon en live et dévoile son postérieur

Gil Alma n’est pas un acteur ou un humoriste qui semble avoir des problèmes de pudeur. En effet, lorsqu’il lui a été proposé de rejoindre le casting de la saison 2 de l’émission qui déshabille les célébrités, il n’a pas hésité. La première saison était un succès, alors il ne pouvait pas refuser cette opportunité. D’autant que Gil Alma ne semble donc avoir aucun problème avec le fait de ne porter aucun vêtements. Et pour le prouver, c’est donc en plein direct sur Facebook qu’il baisse son pantalon devant sa caméra. Les invités et les journalistes de Télépro sont restés ébahis devant le culots du comédien. Partagé entre le rire et le choc, il fallait bien continuer le live malgré cette intervention incongrue.

Etait invitée également, l’une de ses partenaires de jeu dans Nos chers voisins. Il s’agissait d’Isabelle Vitari, l’interprète de Karine Becker. Découvrant le postérieur de son camarade acteur à travers son écran, elle est d’abord sous le choc avant d’exploser de rire. Enfin, elle admettait elle aussi avoir reçu une invitation pour rejoindre la deuxième saison de cette émission de TF1. Mais elle avoue volontiers ne pas avoir le cran de se déshabiller, même pour la bonne cause.

Un avant-goût pour une émission qui va cartonner

L’énergie de Gil Alma est épatante. Et il n’a visiblement peur de rien ! Une belle promotion pour l’émission de TF1 qui devrait arriver dans le courant du début d’année 2020. Ce sera entre autre l’occasion de retrouver Gil Alma donc, mais aussi Christophe Beaugrand ou encore Nathalie Marquay, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut. La première saison était un tel succès que TF1 remet le couvert. Les hommes et les femmes seront dans des épisodes différents, comme l’année dernière. Et c’est un grand bravo aux volontaires qui participent pour sensibiliser le public aux cancers propres aux hommes et propres aux femmes.

Pour les plus curieux d’entre nous, vous retrouverez l’intégralité de ce live haut en couleurs sur la page Facebook de Télépro. Et plus précisément à la 18ème minutes. Vous y trouverez ainsi, l’image du postérieur de Gil Alma, qui a surpris son audience de façon osée donc.