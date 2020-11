Gilles Verdez “TPMP” se blesse fortement, une très grosse chute, c’est la honte!

Ce mercredi 4 Octobre, Cyril Hanouna recevait le Youtubeur fitness Thibo InShape sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“. Pour l’occasion, Gilles Verdez a voulu montrer à ses collègues à quel point il était un sportif. Mais il s’est complètement loupé. Explications.

Gilles Verdez se loupe complètement

Depuis quelques semaines, Thibo InShape ainsi que sa chérie Jujufitcat font le buzz. Après une mise en scène d’un clash entre le couple sur les réseaux sociaux, les deux Youtubeurs ont beaucoup fait parler d’eux sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 4 octobre, le jeune homme était l’invité de Cyril Hanouna afin de s’expliquer sur toute cette histoire, mais il a aussi pu mettre au défi les chroniqueurs du jour. En effet, alors que l’animateur de “Touche pas à mon Poste” lui demandait de faire des pompes à une main, les journalistes présents sur le plateau ont voulu faire la même chose. Si Benjamin Castaldi n’a eu aucun problème pour reproduire le geste, Gilles Verdez s’est complètement raté.

.@TiboInShape vous apprend à faire une pompe à une main dans #TPMP ! Pour @gillesverdez, ce n’est pas encore gagné 😂 pic.twitter.com/ybn7Prf6Um — FANZOUZE_OFF (@fanzouze_off) November 4, 2020

En tentant de tenir sur une main, Gilles Verdez s’est effondré de tout son poids avant de s’écraser le visage contre le sol du plateau. Evidemment, cette scène a fait exploser de rire Cyril Hanouna et toute son équipe. Malheureusement pour le chroniqueur, ce n’était pas une blague, il s’est vraiment fait mal : “J’ai entendu boum quand même” explique notamment Thibo InShape. L’animateur qui a également entendu va dans le même sens que le Youtubeur : “Quand on entend le bruit il joue pas la comédie hein“. Finalement, c’est une séquence qui alimentera les zappings dans les prochaines semaines.

Gilles donne des nouvelles de Loana

Après sa mésaventure avec les pompes, Gilles Verdez a donné des nouvelles de Loana sur le plateau de “Touche pas à mon Poste”. D’ailleurs, il y a quelques heures, la jeune femme est sortie du silence : “Délicate et étrange juste pour vous… Je ne vous oublie pas au contraire je travail sur un énorme projet qui devrait vous plaire… PS : Je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas… J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver”.

Pour autant, pour Gilles Verdez, sa sortie de l’hôpital n’est pas une bonne idée, bien au contraire : “Sa sortie d’hôpital ce week-end tard a été très compliquée. Elle a été, si je puis dire, jetée en pleine nature toute seule sans personne pour venir la chercher”. Il ajoute ensuite : “Elle est sous traitement, il faut encore qu’elle se repose un long moment. Donc quelques lueurs d’espoir, mais c’est encore très compliqué”. Reste maintenant à savoir si Loana est prête à s’en sortir où si elle s’effondrera encore une fois.