Gims au bord de l’accident, il se filme sans ses lunettes de soleil (Wow)

Le regard et les yeux de Gims sont un secret très bien caché. Pourtant, ce samedi 23 janvier, le chanteur a failli les dévoiler par mégarde à ses fans toujours à l’affût. Dans une story Instagram, l’artiste se filme effectivement devant un miroir. Suite à un moment d’inattention, ses followers auraient très bien pu de manière tout à fait exceptionnelle, le regarder dans les yeux dans les yeux. LD People revient sur cette séquence qui a rapidement créé le buzz !

Gims : sans lunettes de soleil face à sa communauté

À deux doigts du dérapage…

Gims se montre très prudent sur le sujet. En effet, personne ne l’a jamais vu sans ses célèbres lunettes de soleil et aucun de ses fans n’a pu le regarder longuement dans les yeux. Cette coquetterie est d’ailleurs l’objet d’un grand nombre de débats autour de sa personne. Mais pour Gims, ce n’est pas négociable. Il a d’ailleurs répété à de nombreuses reprises qu’il ne souhaitait pas montrer ses yeux. Désormais, cela fait même partie de son personnage, voire de sa personnalité. Mais fort heureusement, l’immense succès de l’artiste est très loin de se résumer à ce petit détail.

Car en quelques années, Gims a réussi à devenir l’un des artistes les plus importants de sa génération. Chaque sortie de l’un de ses titres est un véritable petit événement. Il fait d’ailleurs partie désormais des plus gros vendeurs d’albums et stars les plus suivies sur le web. Avec des disques d’or et de diamant en pagaille, Gims est aujourd’hui l’un des rois du rap français et de la musique en général. Dès lors lorsque Gims publie quoi que ce soit sur Instagram, ils sont des dizaines, voir des centaines de milliers à le suivre. Tout comme ce 23 janvier dernier lorsque la star partageait une nouvelle Story. LD People revient sur ce petit incident. Et surtout était-il volontaire ou involontaire ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

Une belle imitation

Visiblement, Gims était d’humeur plutôt joyeuse ce 23 janvier dernier. Ainsi, l’artiste s’était lancé dans un véritable show en voulant imiter un ” ministre béninois “. Une fois de plus, cette séquence a été suivie par un grand nombre de ses followers. Car comme à chacune de ses sorties dans les médias, le rappeur remporte systématiquement un grand succès sur la toile. Néanmoins, l’artiste était peut-être un peu trop enthousiaste dans cette vidéo. Ainsi, il n’était pas aussi attentif qu’à son habitude à un aspect qui lui tient pourtant très à coeur. Lors de cet enregistrement, Gims a donc failli dévoiler l’un de ses secrets qu’il garde le plus farouchement du monde.

En effet, il s’en est fallu de peu pour que ses followers ne découvrent ses yeux ! Alors, Gims avait-il décidé de créer l’événement ? Voulait-il par ce geste, faire vibrer ses fans ? Ou bien s’agit-il tout simplement d’un moment d’inattention ? En tout cas, la vidéo a beaucoup fait parler d’elle. Car le sujet est toujours l’objet d’un grand nombre de commentaires et surtout d’interrogations. Les rumeurs les plus folles ont d’ailleurs circulé sur la question. Mais fidèle à ses principes et surtout à son choix : Gims n’en démord pas. Il n’est pas question pour lui de dévoiler son regard à personne d’autre que ses proches !!!