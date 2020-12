Gims : Booba énervé comme jamais, vient de déterrer une vidéo très compromettante de notre rappeur favori !

Gims et Booba ne s’entendent pas c’est un fait qui est clair pour les fans. Les amateurs de rap n’ignorent pas qu’il existe de réelles rivalités dans le milieu. Et ce n’est pas un secret que Booba règle ses comptes sur les réseaux sociaux. Gims est la cible du rappeur depuis des semaines. Mais cette fois-ci, Booba ternit encore sa réputation en révélant un enregistrement dans lequel Gims parle de ses finances. Sur son compte Twitter, la guerre continue de plus belle. LDPeople vous propose de faire le point sur les coups qu’assène Booba à Gims dans cet article.

Gims est mis à terre par les publications de Booba

Gims tente de ne pas rentrer dans le jeu de Booba. Mais les internautes interviennent souvent pour l’informer des polémiques en cours. En effet, comment ne pas réagir aux révélations de Booba ? Il semble déterminé à ruiner la réputation de son adversaire. Gims n’est pourtant pas le seul rappeur à faire les frais de l’acharnement de Booba. Le rappeur s’est effectivement clashé avec d’autres noms du milieu tel que La Fouine, Rohff, Damso ou encore Kaaris. Mais c’est bien Gims qu’il a dans le collimateur en ce moment. Les fans de rap assistent aux règlements de compte, tour à tour médusés ou fascinés. Certains pensent que Booba va trop loin et d’autres se régalent de le voir descendre bien bas pour humilier Gims.

C’est un enregistrement qui fait polémique depuis le 20 décembre qui nous intéresse aujourd’hui. Depuis ce 23 décembre, Booba a vu son compte Twitter réactivé. Car ses propos dérangent si souvent que les plateformes suspendent régulièrement ses comptes. Sur Instagram par exemple, le rappeur n’a toujours pas le droit de rejoindre la communauté des utilisateurs. Sur Twitter, c’est un va et vient incessant qui ne l’inquiète pas du tout d’ailleurs. Votre magazine LDPeople a retrouvé les enregistrements pour vous. Gims risque d’en prendre pour son grade suite à la publication de Booba. On entend l’interprète de Jusqu’ici tout va bien déclarer avoir hâte de ne bientôt plus payer ses impôts en France.

Des posts assassins qui ternissent son image

Pour savoir si Gims est réellement celui qui parle sur cet enregistrement, c’est un débat qui éclate sur les réseaux sociaux. De même pour ce qui est de connaître la date de l’enregistrement. Booba a réussi à semer le doute et c’est déjà suffisant pour entacher la réputation de son ennemi. Gims ne prête pas attention à ces polémiques incessantes. Pour qu’elles cessent, il tente de jouer les indifférents. Mais il est évident qu’il ne doit pas se réjouir de voir son nom associé à de telles affaires. Dans un autre enregistrement que partage Booba sur Twitter, on entend Gims expliquer qu’il est temps d’arrêter Booba.

Jusqu’où vont aller ces affaires ? La question reste ouverte. Mais ce qui est clair, c’est que Gims n’a pas fini d’essuyer les critiques et les humiliations de la part de Booba. Ce dernier n’a que faire de paraître ridicule, il persiste à tenter de ruiner la réputation de son ennemi.