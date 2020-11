Gims et Demdem filmés dans une grosse bagarre violente dans un restau...

Vendredi dernier, sur YouTube, Dajdu a dévoilé les effets visuels du morceau « Amour Toxic ». Dans celui-ci, on peut voir Gims et sa femme se battre dans un restaurant. Explications.

Gims dans le clip de Dadju

Il y a quelques heures maintenant, Dadju dévoilait son tout nouveau clip Amour Toxic” réalisé par David Tomaszewski. Et pour la réaliser de ce projet, le chanteur a fait appel à son frère, Gims ainsi que sa belle-soeur, Demdem. D’ailleurs, alors que le couple est soudé dans la vraie vie, on peut les voir, dans la vidéo, se disputer violemment dans un restaurant. La mère de famille va même jusqu’à mettre une claque à son conjoint et à faire valdinguer la table du repas. Il faut dire que ce morceau parle de relations d’amour compliquées, d’amour toxique comme le dit le titre.

Un jeu d’acteur qui a été salué par Dadju sur les réseaux sociaux : “Svp un maximum de likes pour remercier les deux personnages principaux de mon clip, Amour Toxic. Pour le temps, l’énergie et le jeu d’acting” a-t-il notamment déclaré. Un message approuvé par de nombreuses personnalités comme Kaaris ou encore Vitaa. Ce dernière s’est même permise de laisser un petit commentaire : “Et quel acting Demdem ! Cours Florent“.

Gims ne regrette qu’une seule chose dans la vie

Si Gims réussi tout ce qu’il touche, son quotidien surchargé, ne laisse pas beaucoup de place à la vie de famille : “C’est très difficile de me mettre dans une case. Je serai le premier rappeur chanteur urbain à avoir fait le Stade. Il faut que je fasse quelque chose pour le peuple. La musique a une place tellement importante que, oui, un musicien, c’est un ambassadeur, c’est un député. Donc on lui demande beaucoup plus”. En effet, il a un regret : ne pas assez voir ses enfants. C’est du moins ce qu’a confié sa femme dans un récent documentaire : “Il souffre de ne pas être assez présent pour ses enfants. C’est son regret”.

D’après ses dires, il est plutôt un papa cool, et laisse ses enfants s’épanouir un maximum: “Je laisse mes enfants s’épanouir. Personnellement, j’ai beaucoup de souvenirs de moi étant gosse et je sais ce que j’aimais et ce que je n’aimais pas chez un adulte. Je n’ai pas envie que mes enfants aient cette vision de moi. Je les laisse s’amuser. J’essaie de placer les bonnes phrases au bon moment, de leur enseigner la vie, mais en rigolant, car c’est plus efficace. Comme je ne suis pas souvent là, j’ai du mal à être dur avec eux”.