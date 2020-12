Gims : gros lynchage par ses fans dès la sortie de son nouvel album “Le Fléau” !

Gims a mis beaucoup de temps à sortir son dernier album, intitulé “Le Fléau”. Crise sanitaire oblige, il a dû complètement revoir son emploi du temps. Malheureusement, les fans estiment aujourd’hui qu’ils ont attendu pour rien. Maintenant que l’album est sorti, ils se disent vraiment en colère. Découvrez pourquoi !

Les artistes souffrent beaucoup de la crise sanitaire cette année. Certains d’entre eux décident de passer outre. M Pokora par exemple séduit son public avec des shows virtuels live mais il fait figure d’exception pour Gims.

A cause de la deuxième vague de Covid-19, de nombreux artistes ont dû modifier décaler leurs sorties d’album. Car les sorties seulement en version digitale ne suffisent pas à rassurer les maisons de disques. Ces dernières préfèrent attendre la réouverture des points de vente.

“Les adversaires peuvent sortir de leurs cachettes, l’album du king, Gims, est reporté à une date ultérieure”.

Ainsi, Gims s’apprêtait à sortir son nouvel album le 6 novembre 2020 mais à cause du reconfinement instauré le 29 octobre 2020, il a mis son plan entre parenthèses. Sur son compte Instagram, il avait annoncé la mauvaise nouvelle à ses 2,4 millions d’abonnés :

“Les adversaires peuvent sortir de leurs cachettes, l’album du king, Gims, est reporté à une date ultérieure”, avait-il alors écrit non sans fierté, comme si le succès était déjà au rendez-vous. Dans une vidéo, on pouvait l’apercevoir, toujours caché derrière ses lunettes de soleil : “C’est compliqué de sortir dans ces conditions (avec le confinement), donc je recule pour mieux sauter, on reste positifs, une pensée pour les hôpitaux, les médecins, les bénévoles, les malades.

“Il est à 30% de ses capacités…”

Oui mais voilà, Gims a semble-t-il vendu la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Car les fans n’ont pas accueilli chaleureusement ce nouvel opus, bien au contraire. Sur les 17 titres, Gims a proposé de nombreuses collaborations avec des artistes de haut vol comme J Balvin, Gazo, Heuss l’Enfoiré, ou encore Kaaris. Dans la rédaction de LDpeople, on les adore !

Avec le report de la sortie, de nombreux fans trépignaient d’impatience pour enfin découvrir l’album. Gims avait beaucoup teasé et présenté cet opus comme étant “100%”. Sa communauté s’est ainsi montrée très déçue, notamment à cause d’un extrait d’opéra en guise d’intro. Les puristes du rap ont en effet vraiment détesté !

« Il fait de l’opéra en intro », « L’album 100% Rap de Gims commence par du chant en INTRO… », « À mon avis, sur Le Fléau, Gims est à 30% de ses capacités… », peut-on ainsi parmi les nombreux commentaires sur Twitter et Instagram. Enfin, cela ne veut pas dire que Gims ne fera pas un carton en termes de ventes. A suivre !