Gims hors de lui : un de ses amis le filme sans ses fameuses lunettes

Gims fait le tour de la Toile car l’une de ses stories Instagram est pour le moins hilarante. En confinement, il a reçu un objet qui devrait pourtant l’aider à se détendre et à passer le temps. En effet, il se fait filmer en train de déballer et d’installer la PS5. Mais c’est parce qu’il perd son clame en tentant d’installer la console nouvelle génération de Sony qu’il fait le buzz. Gims perd patience et se met hors de lui, criant sur sa console. De plus, il apparaît à l’image sans ses fameuses lunettes de soleil. Un fait rare pour la star qui ne se montre jamais sans elles.

Gims est méconnaissable : en colère et sans ses lunettes de soleil

Gims aurait certainement aimé que tout se passe dans le calme pendant qu’il était filmé. Mais il a visiblement rencontré des difficultés pour installer son nouveau compagnon de jeu. Une courte vidéo le présentant sans ses lunettes de soleil et en train de crier sur sa console, fait à présent le tour des réseaux sociaux. De quoi amuser ses fans ainsi que les fans de Sony. Il faut dire que la période actuelle a le don de mettre tout le monde en tension. L’ambiance anxiogène due à la pandémie touche tout le monde et toutes les sphères. Ainsi, même un grand artiste, réputé dans l’industrie musicale, peut perdre son sang froid. Et ce ne sont pas les seuls pépins que Gims devait affronter tout en restant le plus serein possible.

D’abord, une rumeur lancée par Booba a fait quelques dégâts. En effet, la rumeur enflait sur la Toile et indiquait que sa compagne et mère de ses enfants, Dem Dem, aurait eu une relation avec le chanteur Rohff. Une rumeur démentie par Gims et Dem Dem. Ensuite, la pandémie contraint les artistes à réinventer leurs métiers. En attendant que les concerts soient de nouveau autorisé, et ce seront certainement les derniers de la liste, Gims et ses collègues artistes n’ont d’autre choix que de faire preuve de patience. Gims a notamment reporté la sortie de son nouvel album à cause de la crise sanitaire. Une patience mise donc à rude épreuve pour le rappeur. Et une patience qu’il perd en tentant de faire fonctionner son nouveau joujou.

Une vidéo qui n’a pas fini de tourner sur Internet

Gims se trouve dans son salon, debout devant son écran de télévision auquel il a raccordé la précieuse nouvelle console de jeu de Sony. Mais la Playstation 5 semble n’en faire qu’à sa tête. Perdu dans les réglages, Gims explose. Il ne porte pas ses lunettes de soleil et les fans du rappeur n’ont déjà pas l’habitude de le voir ainsi. Mais voilà qu’il se met à vouloir faire taire sa console qui lit à voix haute se qu’il se trouve d’écrit sur l’écran. C’est un cri de rage qui s’échappe alors de Gims. De quoi amuser les internautes qui partagent en masse cette courte vidéo.

La PS5 rend déjà dingue certains😂😂

