Gims papa: Demdem dévoile les prénoms de leurs enfants et c’est sublime, un tendre hommage

Le 7 décembre 2020, Demdem et Gims a révélé le prénom de deux de ses enfants sur Instagram : un garçon Yahya et une fille, Aïcha. La styliste a aussi révélé des informations sur les prénom de sa plus jeune fille, Haby.

Demdem et Gims se retrouve avec quatre enfants. Et on ne connaît que le prénom et lâge de la petite dernière, Haby (8 mois), qu’ils ont eu en mars 2020, et LD People vous en dit plus.

Rencontrés en 2005, il se sont marié très discrètement. “Elle était aussi convertie à l’islam. Nous sommes tombés amoureux (…) Nous avons su très vite que nous voulions passer notre vie aux côtés l’un de l’autre et fonder une famille”, avait écrit Gims dans son autobiographie intituléec Vise le soleil, et quatre enfants sont nés.

“J’ai une petite Aïsha. Je l’ai choisi vraiment par amour pour la mère des croyants, à force de lire des récits la concernant. Aïsha Lalla Parcke ! À l’époque je savais que c’était un titre au Maroc, chez nous c’est un prénom“, s’est confiée la styliste, au sujet des prénoms de ses enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DEMDEM (@demdem)

Elle a , en réalité, répondu à une des ses fans en révélant donc le prénom d’une de ses filles.

“Voilà mon Yahya à moi. Yahya Alou. (L’équivalent de Ali chez nous et pour qu’il porte le prénom de son papa. » a-t-elle expliqué par ailleurs; en publiant une photo de son fils, de dos. Demdem révèle alors son prénom puis elle en profite pour Demdem d’en dire encore un peu plus sur la petite Haby.

“Ma dernière fille c’est Haby. Je l’appelle Habybatou et son papa l’appelle Habygaelle (Inshallah elle finit pas bipops). Haby Catherine en hommage à ma maman…”, dévoile Demdem. Un joli clin d’oeil.

Gims est très occupé par son travail et sa carrière et a conscience de n’être que peu présent pour ses enfants. Il déplore parfois malheureusement ce choix de carrière, comme expliqué dans son documentaire diffusé sur Netflix.

“Il souffre de ne pas être assez présent pour ses enfants. C’est son regret”, confie Demdem.



Ne souhaitant pas les oppresser, la maman de cette famille déjà nombreuse les laisse découvrir le monde : »Je laisse mes enfants s’épanouir. Personnellement, j’ai beaucoup de souvenirs de moi étant gosse et je sais ce que j’aimais et ce que je n’aimais pas chez un adulte. Je n’ai pas envie que mes enfants aient cette vision de moi. Je les laisse s’amuser. J’essaie de placer les bonnes phrases au bon moment, de leur enseigner la vie, mais en rigolant, car c’est plus efficace. Comme je ne suis pas souvent là, j’ai du mal à être dur avec eux“, avait-il expliqué en détails à nos confrères de TV Magazine en septembre dernier.

Demdem fait tout de meme planer le doute quant à une hypothétique cinquième grossesse, malgré cette absence.

Le 4 novembre dernier, elle publiait d’ailleurs une photo d’elle sur Snapchat, laissant apparaître un certain baby bump avec la légende suivante : “And if you don’t know, now you know”. LD People est donc aux aguets …