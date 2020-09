Gims : pour la première fois, ses fans découvrent ses yeux et deviennent dingues !

Gims a la réputation d’être un chanteur talentueux, mais un chanteur qui jamais ne montre ses yeux. En effet, la star met un point d’honneur à n’apparaîtra que cacher derrière des lunettes de soleil foncées. C’est sur le compte instagram de sa compagne DemDem que ses admirateurs ont pu apercevoir son regard et tout de suite ça a été le gros buzz !

Rien n’est éternel. Le rappeur Gims change de nom : il refuse désormais qu’on l’appelle Maître comme son premier nom de scène Maître Gims. C’est désormais tout simplement Gims. Celui qui a conquis son public avec ses tubes Bella et Sapés comme jamais pourrait donc dire qu’il ne faut jamais dire jamais. Car son look semblerait également évoluer.

Un côté mystérieux qu’il entretient depuis toujours pour ses fans

A l’âge de 34 ans, l’artiste se montre moins rigide que le personnage qu’il s’était construit au début de sa carrière. Exit donc le nom pompeux de Maître Gims, exit aussi la protection sans faille de son regard. En effet, le rappeur apparaissait jusqu’à présent toujours caché derrière des lunettes de soleil foncées. Cela faisait partie de son côté mystérieux qu’il entretenait pour le plus grand plaisir de sa communauté de fans. En effet, personne n’a jamais vu ses yeux car il est tout impossible de les apercevoir derrière ses lunettes.

Des yeux tout droit sortis d’un film d’horreur !

Il y a bien une fois où il s’est prêté au jeu et où il a retiré ses fameuses lunettes de soleil mais c’était pour une grosse blague à ses fans. Car quand il les a retirées, il avait la tête d’un clown hyper flippant avec des yeux tout droit sortis d’un film d’horreur ! Gims avait en effet ajouté un filtre animé et donc encore une fois, ce n’était pas ses yeux que l’on voyait. Il y a quand même quelques clichés qui sont parus sur internet où l’on peut voir ses yeux. Mais il s’agit de vieilles photos où Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, était encore enfant.

Alors sur le compte instagram de sa compagne DemDem, quand la communauté de fans a découvert enfin une photo où l’on voit ses yeux, ça a été le choc ! La petite amie du rappeur a en effet publié un selfie pris par Gims lui-même. C’était le jeudi 3 septembre et les deux tourtereaux étaient en vacances sur un bateau. Sur le cliché, les deux amoureux sourient et DemDem enlace ses bras autour du cou de Gims. DemDem qui est la maman de trois des cinq enfants de Gim a légendé la photo avec les mots suivants : « Quand l’amour coule à flots ».

“J’ai vu les yeux de Maître Gims, enfin »

Le cliché a naturellement ému les fans, heureux de voir le couple soudé et toujours fou amoureux. Mais surtout, ce qui ne leur a pas échappé, ce sont les yeux de Gims qu’on peut enfin apercevoir. Ce n’était sûrement pas fait exprès mais la lumière a cette fois-ci traversé les verres et on peut deviner le regard de la star. Les commentaires ont aussitôt fusé : « OMG on peut voir les yeux de Gims », indique un internaute qui n’en revient pas. Une admiratrice écrit : « J’ai vu les yeux de Maître Gims, enfin ». Mais pourra-t-on un jour voir son regard sans lunettes de soleil du tout ? Qui sait…

Alix Brun