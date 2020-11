Gims reçoit de violentes menaces de Booba, il veut détruire la sublime villa de son épouse

Les deux pires ennemis n’ont pas fini de se faire la guerre. Booba vient en effet d’envoyer des messages à Gims. Cette fois-ci, c’est la villa de rêve de la femme de Gims qui est désormais prise pour cible. B2O n’a pas vraiment l’air de plaisanter. Et vous, qu’en pensez-vous ?

“Personne ne m’ensorcelle, c’est pas comme ça la vie”.

Entre les deux terreurs du rap, rien ne va plus ! Booba de tout démolir dans la maison de la femme de Gims. L’artiste originaire des Hauts-de-Seine a vraiment voulu faire monter la pression. Dans son dernier titre 5G, de son dernier album “Ultra”, Booba fait même référence à l’ancien membre de Sexion d’Assaut. “Personne ne m’ensorcelle, c’est pas comme ça la vie”.

Gims et son frère Dadju invoquent les démons pour faire de l’ombre à Booba.

Élie Yaffa a en effet récemment mis la main sur un enregistrement où Gims et son frère Dadju invoquent les démons pour faire de l’ombre à Booba. Depuis, Booba l’a mauvaise. L’ambiance est de plus en plus tendue entre les deux. L’interprète de Tombé pour elle multiplie les attaques contre son ennemi juré. Sauf que cette fois-ci, il s’en prend carrément à sa femme !

Le rappeur du 94 a découvert en effet que la femme de son rival possédait une somptueuse villa à Marrakech au Maroc. Surtout, cette villa peut se louer. Alors Booba a sa petite idée derrière la tête. Il souhaite la louer pour la mettre sans dessus dessous.

“Tu vas voir flou sale sorcier. On va pisser partout.”

“Gims, quand on va débarquer à Kesh dans villa Demdem sous le blase Jeremy Kelanight, tu vas voir flou sale sorcier. On va pisser partout.”, a-t-il lâché sur les réseaux sociaux. Le rappeur a même tagué Gims sur son post. Tout laisserait penser que ses intentions sont sérieuses…

Source : MCE / Instagram

Booba accusé de triche par Rohff pour se classe n°1 des ventes

Booba ne compte pas qu’un ennemi parmi les rappeurs. Récemment, il a eu une très grosse embrouille également avec Rohff. Ce dernier l’accuse d’avoir gonflé les chiffres de ses ventes pour décrocher une bonne place dans le classement du Top single à la mi-novembre.

En effet, Booba s’est hissé à la 117eme place pour son dernier morceau 5G, de son nouvel album “Ultra”. D’après Housni Mkouboi, Booba aurait acheter des streams pour faire monter son titre dans le classement. “Rachète du stream gros !!! ton tube 5G est top 117 sur iTunes on voit la vérité ailleurs même la radio peut rien faire pour toi encore du bruit pour rien”, a-t-il ensuite balancé en story.

Le rappeur franco-comorien a ensuite partagé une capture d’écran montrant que Booba est en effet monté à la 105e place en l’espace d’une demi-heure. “C’est bien Erk Elie tu m’as écouté, 1 coup de CB et hop tu gagnes 12 places en 30min à 2h de mat. Sauve l’honneur”

Mais pour Booba au contraire, cela ne prouve rien du tout. “J’ai toujours été numéro 1 ma p’tite chèvre. Moi la question que je pause c’est comment tu fais pour ne pas être dans le TOP200. Tu te rends compte que la chèvre n’est même pas TOP200 frérot ?” En tous cas, une chose est sûre : le confinement n’a finalement pas calmé les embrouilles des rappeurs !