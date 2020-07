Gims révèle comment il est devenu milliardaire avec ses exploits historiques !

Gims est devenu milliardaire avec un record qui va probablement mettre tout le monde d’accord.

S’il y a bien une star de la musique en France et plus particulièrement dans l’industrie du rap qui cartonne depuis plusieurs années, c’est bien Maître Gims qui souhaite aujourd’hui qu’on l’appelle simplement Gims. Devenu l’un des plus gros vendeurs de l’industrie du disque et de la musique en seulement quelques années, le rappeur est une star qui n’arrête pas de battre tous les records aussi bien en nombre de ventes qu’en nombre de vues sur les différents réseaux sociaux ou plateformes.

Et c’est grâce à sa présence sur le web que le célèbre artiste vient juste d’écraser la concurrence au nombre de followers qui suivent, de manière totalement addictive, le moindre de ses titres ou la moindre de ses diffusions.

Après avoir dévoilé au début du mois de juillet le clip du single Malheur, malheur, extrait de la réédition de son dernier album solo Ceinture noire décennie qui a récolté pas moins de 2,5 millions de vues sur YouTube, c’est un nouveau record que la star vient d’établir. Alors que récemment, il avait collaboré avec Niro sur le morceau Paye extrait de l’album Sale môme sur un projet paru le 8 juillet dernier, et après avoir multiplié les échanges sur les réseaux sociaux avec Kaaris, Gims a explosé un nouveau record.

L’ancien leader du groupe Sexion d’Assaut a en effet réalisé l’exploit d’attirer plus d’un milliard de visionnages sur YouTube lors de cette dernière année. Il avait décidé de fêter l’événement exceptionnel en postant un message qui disait simplement un seul mot » Milliardaire « . Sa chaîne YouTube comptabilise même au nombre total de vues 4,5 milliards d’interactions ce qui fait de lui un des artistes francophones, le plus suivi au monde.

Voir cette publication sur Instagram ⚔️👑⚔️ Une publication partagée par G I M S (@gims) le 10 Juil. 2020 à 3 :02 PDT

Malgré ce succès gigantesque, c’était en toute simplicité et en toute modestie que le rappeur avait fêté l’événement sans en faire trop. Une manière d’être qui fait l’admiration d’un public très large qui semble être véritablement » addict » à tout ce que touche de près ou de loin Gims.

Une véritable success story pour un artiste qui est écouté aujourd’hui en France par toutes les couches de la population, et qui a su grâce à son talent, mettre à l’honneur le rap avec un style qui permet de plaire à plusieurs générations. Des textes travaillés qui avec de la force, sont toujours écrits sans aucune haine, mais avec des messages positifs qui semblent trouver leurs cibles et à chaque fois viser juste.

Gims a même réalisé l’exploit d’être le seul Français à figurer parmi les 20 artistes les plus écoutés sur Youtube en Suisse, un record qui s’ajoute encore aux nombreux succès qu’il a réussi à obtenir en quelques années. Une star qui est toujours aujourd’hui invitée sur tous les plateaux de télévision, et est désirée par les plus grands animateurs qui ont vu en lui un phénomène tout à fait extraordinaire dans une industrie qui était pourtant laissée à l’écart du monde de l’audiovisuel.

À quelques rares exceptions comme les célèbres NTM ou IAM qui avaient réussi à percer dans les médias. Si quelques années auparavant, c’était MC Solaar qui arrivait à s’introduire dans les médias classiques, aujourd’hui Gims semble véritablement faire figure d’exemple pour être le représentant d’une nouvelle génération qui généralement ne s’intéresse pas à la télévision, mais dont les principaux médias sont les réseaux sociaux. Gims est donc un véritable phénomène de société dont les chiffres de vente et d’écoute n’arrêtent pas d’affoler les statistiques au plus grand bonheur des annonceurs qui sentaient bien le filon.

Voir cette publication sur Instagram Le clip disponible ! ⚔️👑⚔️ Une publication partagée par G I M S (@gims) le 8 Juil. 2020 à 2 :29 PDT

Mais pour Gandhi Djuna, autrement dit Maître Gims et aujourd’hui Gims, le chanteur rappeur et compositeur congolais âgés de 34 ans, il n’est pas question de se faire récupérer par qui que ce soit, car il a toujours revendiqué une indépendance à tout niveau et principalement artistique. Issu d’une famille de musiciens, il était arrivé à l’âge de 2 ans en France avec des influences plutôt américaines avant de décider de s’exprimer en français dans son art. Alors que son nom a commencé à être connu en 2005 avec son groupe Sexion d’Assaut, Gims a entamé parallèlement une carrière solo déjà en 2012 avec un premier album qui avait connu directement le succès et avait été gratifié d’un disque de platine. Subliminal avait en effet rapidement connu l’adhésion du public qui était le signe d’une carrière qui allait l’emmener vers les sommets.

Un succès qui ne se démentira plus depuis cette époque grâce notamment au fait qu’il s’occupe intégralement de la création de A à Z de ces différents projets. En effet, il chante, rappe, compose, et produit, un véritable touche-à-tout qui a décidé d’être le maître de son destin même si certains puristes du rap comme notamment Joey Starr lui reproche de s’éloigner du concept et du sens même de ce style musical pour en faire une musique plutôt commerciale. Gims a été, à de très nombreuses reprises, la victime de remarques négatives comme par exemple par le slameur, Grand Corps Malade, qui disait dans une interview qu’il n’adhérait pas du tout à sa musique, ou encore Éric Naulleau le chroniqueur qui déclarait que Maître Gims faisait partie des pires textes de la chanson française.

Mais malgré tous ses détracteurs, et malgré toutes ces critiques, Gims est devenu l’un des plus gros vendeurs de l’industrie de la musique française en quelques années et aujourd’hui l’une des personnes francophones les plus vues sur Youtube. Une chose qui est sûre, c’est que l’on aime ou que l’on déteste l’artiste, il ne semble laisser indifférent personne. Plusieurs fois nominé au NRJ Music Awards ou à d’autres prix récompensant des stars de la chanson francophone, c’est une autre victoire que Gims vient de remporter en devenant » Milliardaire “, sur YouTube, au nombre de vues sur la célèbre chaîne de streaming.

Pour illustrer ce succès, il faut revenir en 2018 où le Parisien publiait le classement des 10 meilleures ventes d’album lors de cette année, un palmarès qui mettait Gims à la deuxième place avec près de 700 000 exemplaires vendus de son album Ceinture noire, juste derrière Johnny Hallyday qui était décédé depuis très peu de temps. Un score qui faisait de l’artiste de rap lors de cette année, le plus grand artiste vivant en nombre de ventes, mais aussi d’audiences sur les réseaux sociaux.