Gims : son épouse DemDem affole ses fans avec un décolleté de folie! Les fans la confondent avec Kim Kardashian

Gims et son épouse DemDem font désormais partie des personnalités les plus suivies. Bien évidemment, le chanteur continue sa carrière en continuant de ravir ses fans avec ses tubes. Mais sa femme devient elle aussi, peu à peu une vedette des réseaux sociaux. Ainsi, elle n’hésite pas à s’afficher sur la toile. D’ailleurs, l’une de ses dernières publications a véritablement mis le feu aux réseaux sociaux ! Car la compagne du rappeur n’a visiblement pas froid aux yeux. Aussi, elle dévoile un cliché sur lequel elle s’affiche dans un bustier affolant ! Son public la compare même à Kim Kardashian ! LD People vous explique tout.



Gims : son épouse DemDem fait monter la température



Une star du web



DemDem et Gims filent donc le parfait amour depuis plusieurs années maintenant. D’ailleurs, ils ne cessent tous deux de faire la une de l’actualité. Pour l’artiste, la vie ressemble à un véritable conte de fée. En effet, le rappeur fait désormais partie des plus gros vendeurs d’album de l’Hexagone. Chacun de ses titres est systématiquement un véritable carton. Il est ainsi l’objet de nombreuses attentions. Sa vie décortiquée dans la presse dans les moindres détails. Pourtant, Gims aime entretenir le mystère. Et il ne s’étale pas trop sur sa famille et son quotidien.



Parmi ses plus grands secrets, ses yeux sont souvent un sujet évoqué par son public. Car Gims utilise d’un grand nombre de subterfuges afin de ne jamais dévoiler son regard. De son côté, Demdem commence également à se faire un nom, grâce à ses clichés publiés sur Instagram. D’ailleurs, la jeune femme peut désormais compter sur près de 460 000 abonnés fidèles à ses publications. L’un de ces derniers clichés crée d’ailleurs l’événement. LD People revient sur sa dernière sortie médiatique très remarquée !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DEMDEM (@demdem)

Comparée à une icône américaine



Ce vendredi 29 janvier, l’épouse de Gims fait littéralement tourner les têtes ! Sur son compte Instagram, elle s’affiche dans une tenue ravageuse. Sous un beau rayon de soleil, DemDem prend la pose. Habillée d’un léger bustier blanc, elle est tout à fait resplendissante. Sa chevelure est élégamment travaillée et son visage légèrement, mais très soigneusement maquillé. Pourtant, un grand nombre de ses followers semblent s’être attaché à un autre détail. Ainsi, la belle brune ne semble pas craindre les températures hivernales. En effet, sa tenue découvre complètement ses épaules et dévoile son décolleté vertigineux. Il n’en fallait pas plus pour susciter un grand nombre de réactions de la part de sa communauté.



Totalement fous de cette photo, les internautes se lâchent. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à la comparer à la célèbre star américaine Kim Kardashian. » J’ai cru que c’était Kim Kardashian « , » liker pour ceux qui ont cru que c’était Kim Kardashian « , « J’ai cru voir Kim Kardashian un instant « . À y regarder de plus près, l’illusion est effectivement parfaite. En effet, les deux femmes ont de nombre points communs. En tout cas, cette dernière publication a une fois de plus été très suivie. Ainsi, la femme de Gims a récolté près de 50 000 likes et plus de 700 commentaires. Aussi, tous allaient plus ou moins dans le même sens : DemDem est tout absolument sublime !