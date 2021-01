Giovanni Castaldi menacé de mort après un lapsus à la télévision, sa famille tremble

Giovanni Castaldi fait partie des journalistes qui participent à « L’Équipe du soir » sur la chaîne L’Équipe 21. Récemment sa langue a fourché au sujet d’un club de football phare. L’homme était loin de penser un jour qu’un lapsus à l’antenne de l’émission pouvait entrainer des menaces de mort. LdPeople vous raconte tout !

Giovanni Castaldi affronte une période très difficile en ce moment. Le fils de Jean-Pierre Castaldi est vraiment mal. Pourtant tout allait bien pour lui pour le moment. Il est un journaliste sportif en vue à l’Equipe, média sportif incontournable en France. Le 14 janvier dernier, lors de L’Équipe du soir, il a dit une phrase qui a eu d’énormes conséquences.

Il se trompe en parlant de l’Olympique de Marseille

Alors qu’il parlait de la rencontre qui avait eu lieu la veille entre le PSG et l’Olympique de Marseille, le Giovanni Castaldi a commis un lapsus. Il a parlé du match « PSG-OMerde », au lieu de « PSG-OM ». “Euh, OM pardon », a-t-il vite modifié. Mais le mal était fait ! Les autres invités ont rigolé de cette situation et Olivier Ménard qui présente le programme, a même adressé avec humour un carton jaune à son journaliste. Si l’atmosphère était détendue sur le plateau, sur les réseaux sociaux, il en était tout autrement.

Les supporteurs marseillais très remontés

Les ultras de l’OM étaient très remontés contre le journaliste. Ainsi, Giovanni Castaldi a indiqué qu’il avait partagé plusieurs messages menaçants. Il en a partagé un. « Dès que je vous vois, où que ce soit dans les rues de Paris, je tire sur vous ! Que ce soit votre femme ou vous, je vois l’un d’entre vous, je vous enlève la vie, soyez en sûr ! », peut-on voir. L’homme est vraiment révolté par cette situation incroyable. « Pour avoir fourché sur une phrase, m’être excusé en direct, j’ai reçu plus de trois cents messages comme ça ! » Le 15 janvier dernier, toujours sur Twitter, Giovanni Castaldi a ajouté : « Je viens d’échanger avec le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille et, comme en direct, je lui ai renouvelé mes excuses. J’ai fait un lapsus et à aucun instant mon but n’a été d’insulter le club. Il faut arrêter cette folie et la parano ! Rien ne justifie les menaces de mort. »

Giovanni Castaldi :Les rapports délicats des Castaldi avec l’OM

Les membres de la famille Castaldi ont des rapports particuliers avec Marseille, et l’OM. Ainsi, à l’automne 2020, dans l’émission TPMP, Benjamin Castaldi s’était un peu moqué du marseillais René Malleville. Le fan de l’OM n’avait pas apprécié et a quitté le programme de C8. Suite à cet épisode, Benjamin Castaldi avait reçu de nombreuses menaces. Il s’était même mis provisoirement en retrait des réseaux sociaux. Ce n’est pas toujours facile d’être une personnalité publique. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes passent leur temps à critiquer et à moquer les personnalités de la télévision.