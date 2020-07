Greg est-il éliminé des « Marseillais vs le reste du monde » ? Il apporte des preuves pour répondre

Greg va partager un message qui va pouvoir laisser savoir à ses fans si il est encore dans la course. En effet, les rumeurs battent leur plein pendant le troussage des Marseillais vs le reste du monde. Pour cette cinquième saison, les fans sont plus que jamais impatients de les retrouver sur petit écran. Et ils savant bien que c’est maintenant que tout se joue bien qu’ils doivent attendre la diffusion des émissions. Les dernières rumeurs sont donc toute autour de Greg et de sa possible élimination. Sa vidéo va nous permettre de tirer des conclusions.

Les tournages ont commencé et les rumeurs font fureur

Les Marseillais vs le reste du monde 5 promet des rebondissements comme le public les aime. Les candidats vont tout donner pour faire passer de super moments à leurs fans sur W9. C’est si bien encré dans l’esprit des fans que la compétition a déjà commencé. En effet, les tournages se déroulent bien avant la diffusion prévue pour la rentrée de septembre. Mais les fans savent que tout se joue maintenant ! Les tournages ont débuté le 1er juillet et vont durer environ sept semaines. Pendant ce temps, les rumeurs battent leur plein sur le net. Les fans tentent de savoir qui participe et lesquels des candidats sont déjà en mauvaise posture.

La rumeur actuelle veut que Greg soit éliminé du casting. Mais une vidéo de lui laisse penser le contraire. En effet, Greg ne dit pas si il est encore dans le jeu mais il apparaît avec un micro sur lui. Un micro qui fait comprendre qu’il est toujours en train de tourner avec les équipes des Marseillais vs le reste du monde. Les fans peuvent donc se rassurer, cette rumeur semble être totalement fausse. Bien évidemment, il faudra suivre les épisodes pour en avoir le cœur net. Mais pour le moment, Greg semble toujours être de la partie. Et ce qu’il dit dans sa courte vidéo suggère que les tensions sont bien présente. En effet, il raconte qu’il « fait très chaud » et que « c’est la guerre » ! De quoi faire encore monter le degré d’impatience des fans.

Les Marseillais vs le reste du monde 5 ne se passeront pas encore de Greg

La télé-réalité ne s’est jamais aussi bien portée que ces dernières années. Avec Les Marseillais vs le reste du monde, les fans de ce genre d’émission sont comblés. De plus, ce sont des candidats qu’ils connaissent et ont appris à apprécier. Greg par exemple, est suivi par 1,2 millions de fans sur Instagram. Et c’est un des candidats qui donne régulièrement des nouvelles à ses fans via ce réseau social. Les abonnés Instagram de Greg apprennent grâce à lui que cette saison va être encore plus folle que les précédentes.

Voir cette publication sur Instagram Ça par-delà les Bebew À très vite sur @w9officiel 🔥🔥❤️❤️💪🏻💪🏻 Une publication partagée par Greg (@greg_yega) le 1 Juil. 2020 à 12 :20 PDT

Pour le premier jour de tournage, Greg ne laisse pas planer le doute sur sa participation. De quoi rassurer les fans qui ne savent pas complètement de qui est composé le casting. Les années précédentes, ce n’était qu’au début du mois d’août que les teasers apparaissaient. Nous allons donc devoir attendre la fin du tournage de cette cinquième saison pour connaître avec certitude tous les candidats.

Une vidéo qui prouve que Greg est encore dans la partie

Greg ne raconte pas grand chose dans sa vidéo. Pas possible de tirer des conclusions à partir de ses propos sur les autres candidats. En revanche, les fans comprennent qu’il est toujours dans l’aventure. Et surtout que celle-ci est redoutable. En effet, il va jusqu’à parler de « guerre mondiale » pour qualifier l’ambiance entre les participants. Les téléspectateurs savent à quel point les Marseillais peuvent s’aimer et se détester à la fois. Greg n’en fait effectivement jamais un secret. Pour lui, ses camarades dans ces émissions de télé-réalité sont comme des membres de sa famille. Les disputes peuvent alors être profondes et lourdes mais elles ne remettent jamais en cause les liens qui les unit.

Les guerres entre les candidats n’auront jamais été aussi virulentes

Pourtant, les fans savent que la plus grande des tensions pour Greg serait autour de sa relation avec Maeva Ghennam. Aurait-il volontairement oublié de l’identifier sur sa publication du 11 juin dernier ? Il ne l’oubliait pas lorsqu’ils étaient en couple en tout cas. Les fans ont bien compris qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre ces deux-là. Et cela promet de faire des étincelles pendant l’émission.

Maeva Ghennam fait elle aussi pourtant partie de la grande famille des Marseillais. Vont-ils pouvoir s’entendre avec Greg malgré leurs antécédents ? C’est en effet une des questions des internautes. En tout cas, cela fera une raison de plus de suivre cette nouvelle aventure. Les fans de Greg peuvent aussi se rassurer quant à son éventuelle élimination, il semble bien être toujours dans course. À ses côtés, certains noms sont déjà connus comme celui de Jessica Thivenin qui fera son grand retour pour cette cinquième saison. Les Marseillais vs le reste du monde vont encore une fois sortir le grand jeu pour divertir les fans.