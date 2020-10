Grégoire Bonnet fait des confidences sur sa vie de famille, il est étonnamment proche de son ex

Grégoire Bonnet est l’un des acteurs phares de Scènes de ménages. Si le grand public le découvre à travers la mini série de M6, il est pourtant un comédien de carrière qui se partage depuis les années 1990 entre le théâtre, le cinéma et la télévision. À 54 ans il est pourtant toujours resté très discret sur sa vie privée. C’est à l’occasion d’une récente interview pour Gala que Grégoire Bonnet va en dévoiler davantage. Ses fans vont notamment apprendre qu’il garde d’excellents rapports avec son ex, Aurélie, la mère de sa fille.

Grégoire Bonnet se confie sur sa vie privée

Grégoire Bonnet a accordé un entretien au magazine Gala mais pas seul. Il s’est en effet confié en présence de sa fille et de la mère de cette dernière, son ex-compagne. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, la petite famille est très heureuse malgré la séparation des parents. Grégoire Bonnet et la mère de sa fille s’entendent à merveille. Aurélie, l’ex-compagne de Grégoire Bonnet, raconte même qu’ils sont capables de partir en vacances tous les trois sans faire d’histoires. Mieux encore, elle ajoute qu’ils ne se forcent à rien et que cela n’est pas que “pour faire plaisir à Églantine”.

Tous les deux sur la même longueur d’onde par rapport à leur relation, ils attendent de leurs conjoints de l’accepter. En effet, si Grégoire Bonnet fréquente quelqu’un, cette personne devra faire avec la présence de son ex-compagne dans sa vie. Et il en va de même pour Aurélie, la mère d’Églantine. La fille de Grégoire Bonnet a aussi son avis sur la question. Pour elle, ses parents s’entendent bien et c’est le principal. Mais pour éviter qu’ils ne se disputent, ils font bien de ne pas être en couple ensemble. Autrement les Scènes de ménages reprendraient de plus belles.

Un couple qui se transforme en duo, le comédien et son ex-compagne restent inséparables

L’ex-compagne de Grégoire Bonnet est avocate. Lorsqu’ils se sont rencontrés ils ont rapidement été amoureux. Très vite aussi ils se sont installés ensemble. Mais Aurélie souligne l’inquiétude de ses parents quant à son couple de l’époque. En effet, passionné par le théâtre, Grégoire Bonnet ne gagnait pas aussi bien sa vie que sa compagne. Et c’était surtout ce point qui faisait soucis à ses parents. Alors, Grégoire Bonnet se mis à se partager entre la télévision et le théâtre. Et selon le comédien, c’est aussi une des raisons qui a mis afin à leur idylle.

En revanche, ils ont su se séparer intelligemment sans faire de grandes scènes. Pour le bien de leur fille, la situation est idéale. Aussi, Grégoire Bonnet et Aurélie ne souffrent pas de leur rupture et peuvent donc rester bons amis. Ils forment un duo de choc et sont très présents dans la vie de leur fille. Se voir régulièrement fait partie de leurs façons de vivre et cela ne risque pas de changer de sitôt.