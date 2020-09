Grégoire Bonnet (Philippe) Scènes de ménages: tourne-t-il vraiment sans vêtements ? Il donne la réponse

Scènes de ménages est une émission, diffusée sur M6, qui dure et qui va continuer encore longtemps. Forte de son succès, le public aime regarder les mésaventures des couples vedettes depuis début novembre 2009. Parmi les couples récemment intégrés à l’aventure, celui de Philippe et Camille arrive en 2015. Philippe est interprété par Grégoire Bonnet et Camille par Amélie Etasse. Mais ce qui attire beaucoup l’attention ce sont les scènes dans lesquels Philippe ne porte pas de vêtements. Scènes de ménages engage-t-elle des doublures ou bien est-ce Grégoire Bonnet qui s’y colle ? L’acteur va enfin lever le mystère à ce propos et répondre sans détours.

Scènes de ménages est un show qui met les couples, et leurs défauts, à l’honneur

Grégoire Bonnet interprète donc le personnage de Philippe Philippe est un pharmacien, en couple avec Camille, une jeune femme de 20 sa cadette. Camille est professeure de Yoga et les tourtereaux ne partagent que peu de points communs. Mais ils s’aiment énormément et se le prouvent autant que possible. Surtout Philippe, qui criant de voir Camille le quitter si il ne fait pas du sport pour s’entretenir. Les séances de sport expliquent en partie les scènes dans lesquelles il se promène dans l’apparement dans vêtements. Aussi, il tente désespérément de lui montrer qu’il souhaite continuer de la séduire, inquiet qu’elle le lasse de lui à cause de leur différence d’âge. Mais Camille rassure toujours son Philippe et les épisodes finissent toujours bien dans Scènes de ménages.

Les acteurs ont-ils des doublures ?

Dans le show, les comédiens sont à fond dans leurs personnages. Et pour les besoins de la série, ils se mettent parfois dans des situations grotesques. Mais c’est en effet surtout Grégoire Bonnet qui en fait les frais. Il se fait notamment épiler le dos à la cire par Amélie Etasse, se promène avec des tonnes de scotch sur le visage pour les besoins d’un épisode. Bref, il n’est pas rare de retrouver nos personnages dans des situations hilarantes. Et vous serez étonnés, ou non, de savoir qu’ils n’ont pas de doublures pour effectuer ce que leur demande le show.

Ainsi, pour les passages sans vêtements de Scènes de ménages, ce sont bien les acteurs qui se prêtent au jeu. Ils sont en revanche toujours de dos. Et Grégoire Bonnet explique que du côté face, ils profitent d’accessoires distribués par la production pour camoufler leurs parties intimes. Notamment une sorte de chaussette pour cacher l’intimité de Grégoire Bonnet. Mais ce denier s’amuse avec Amélie Etasse en racontant que la chaussette ne tient pas toujours en place.

Philippe et Camille sont aussi attachants que déroutants

En cinq ans de show pour Grégoire Bonnet et Amélie Etasse, ils n’ont pas encore trouvé le temps de s’ennuyer. Les sketchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Scènes de ménages a toujours des idées inédites pour surprendre ses fans et continuer de les faire rire aux larmes. La dynamique du couple est exploitée sous tous ses aspects. Au niveau des couples eux-mêmes, qui sont tous différents, mais aussi au niveau des querelles qu’ils abordent régulièrement. De cette façon, tous le public peut se retrouver dans le casting. Car quelle meilleure façon de permettre aux fans de s’identifier aux personnages de Scènes de ménages que de raconter des histoires qui pourraient être les leurs ?

De plus, le fait que les acteurs s’investissent au point de ne pas demander de doublures pour les scènes sans vêtements rajoute encore au caractère réaliste du show. En effet, Scènes de ménages c’est une porte sur la réalité des couples. Des tranches de vie romancées mais parfois tellement réelles. Et peut-être que si Grégoire Bonnet notamment, n’avait pas assumé de tourner les scènes dans lesquelles il ne porte pas de vêtements, lui-même, le caractère réaliste de Scènes de ménages aurait pu en pâtir.

Scènes de ménages va continuer de fasciner les foyers Français

L’humour et les relations de couple sont ce qui fait l’unité entre les différentes parties de Scènes de ménages. Bien que les couples ne se croisent pas, ils forment la grande famille du show et personne n’est laissé de côté. Pour le public de l’émission, l’important c’est de pouvoir rire de situation qui ressemble à celle de nos quotidien à la maison. Ou bien de pouvoir s’en moquer pour se défouler un peu.

Grégoire Bonnet et Amélie Etasse sont ravis de leurs personnages. L’une un peu perchée et attachante et l’autre très terre à terre mais enthousiasmée par la compagnie de Camille. Avec ces deux-là, les fans de Scènes de ménages n’ont pas fini de rire à s’en faire couler les larmes. Et c’est donc aussi grâce à leurs engagements envers leurs rôles que tout se déroule aussi bien pour le show et pour les fans. Les aventures de Scènes de ménages ne sont pas prêtes de se terminer et peut-être que de nouvelles révélations sur les secret de tournages vont encore nous surprendre.