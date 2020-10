Grégoire Bonnet "Scènes de ménages" : énervé, victime d'un fou sur la toile qu'il n’arrive pas à se débarrasser

Grégoire Bonnet incarne Philippe dans Scène de Ménages. Depuis la saison 7, le public s’est attaché au couple qu’il forme avec Amélie Etasse (Camille). Après 5 ans de célébrités sur M6, le comédien dévoile un aspect de sa célébrité qui n’est pas du tout agréable. En effet, un internaute ne lâche pas l’affaire depuis des années et cherche à changer des informations sur sa vie privée !

Depuis 2015, Grégoire Bonnet campe le rôle d’un pharmacien quinqua pas très sympathique au premier abord ! En effet, le personnage Philippe se montre un peu cynique. Il assume même ouvertement se faire du beurre avec les maladies des autres. Et même condescendant !

Grégoire Bonnet campe un pharmacien cynique et condescendant

Car Philippe porte également une importance assez marquée aux signes extérieurs de richesse. Il juge ainsi facilement les personnes moins aisées que lui. Ca n’empêche pas ce personnage d’être attachant. Sa relation avec une jeune prof de yoga captive même les téléspectateurs.

“Ce qui compte ce sont les retours des gens dans la rue.”

Comédien depuis une trentaine d’année, Grégoire Bonnet a dû s’habituer à sa célébrité. Dès qu’il est passé sur les ondes de M6, il s’est fait alpaguer par les passants dans la rue. Jusqu’ici, tout va bien ! Et puis, les internautes se sont également intéressés à lui rapidement.

« Il y a les réseaux sociaux sur lesquels on se fait un peu descendre, mais la nouveauté dérange toujours un peu au début sur la Toile, confiait-il aux journalistes de Toute la Télé. “Ces critiques me font rire au final, mais ce qui compte ce sont les retours des gens dans la rue.»

“Ils sont bienveillants, et c’est toujours agréable.”

Il a donc sa préférence pour les rencontres fortuites avec ses fans dans la rue. « Ils sont bienveillants, et c’est toujours agréable, indiquait-il. “Ce qui est drôle avec la notoriété, c’est que certains acteurs cherchent les regards des passants, ça me passe un peu au-dessus. Avec Amélie, nous arrivons tranquillement et modestement dans la série, on ne veut pas s’imposer lourdement. »

Mais sur internet, Grégoire Bonnet est la cible “d’un fou”

Récemment, Grégoire Bonnet a revu ses propos sur les internautes. Récemment, il a fait des révélations étonnantes aux journalistes de Télé-Loisirs. En effet, un individu n’arrête pas de modifier sa biographie sur wikipédia. A maintes reprises, ce “fou” indique que l’acteur est né à Bonneville, en Haute-Savoie.

« C’est mon agent qui s’occupe de mon site Wikipédia, déclare Grégoire Bonnet. Et depuis quelques années, un fou remet systématiquement que je suis né à Bonneville. On me pose souvent la question et je réponds “non je suis désolé, je ne suis pas né à Bonneville.” Moi, je suis né à Suresnes, dans le 92 !” Dans les Hauts-de-Seine donc, en région parisienne, soit à plus de 500 kilomètres de Bonneville ! » Vous l’aurez compris : si vous le croisez dans la rue, ne lui demandez surtout pas de vous inviter pour une fondue savoyarde !

